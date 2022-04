Un rocher de 150 kilos dégagé, circulation ferroviaire et routière interrompue jusqu’à lundi

Il faut dire que l’endroit est d’autant plus délicat, que les trains passent à proximité et qu’une station de l’opérateur gazier Fluxys est installée non loin.

Les équipes techniques d’Infrabel sont également allées sur place. Un service de bus a été mis en place pour relier Namur et Andenne.

Jusqu’ici, il ne s’agit pas d’ un gros éboulement, comme on l’avait connu il y a quasiment un an, jour pour jour (le 12 mars 2021) et qui avait nécessité la fermeture de l’axe durant plusieurs jours. À l’époque, les blocs étaient tombés tant sur la route que sur les voies.