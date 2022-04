Namur: Valentine Martens et Alec Golard accèdent à la finale de The Voice avec un supplément d’âme décisif (vidéos)

Mais le shot de testostérone n’était pas en reste puisque, un peu plus tard, Alec Golard, le Guibertin (23 ans) implanté durablement à Namur, a fait un "boys band" (dans le sens noble du terme) convaincant avec Mustii et deux autres talents sur un titre électrique de l’acteur-chanteur.

Après quoi Diana a repris le micro pour sa prestation solo sur un autre mythe, Vogue de Madonna. Dans un défilé de mode black and white, la candidate de Typh Barrow a joué la carte de la séduction et a conquis le hit à la rythmique et au train d’enfer. La diva, simple et efficace, n’a pas perdu pied, elle l’a pris.

" En fait j’étais plus coach, j’ai juste kiffé. Tu as pris tellement de plaisir et tu nous en as tellement communiqué! ", adoube Typh. " Je sens que tu prends confiance. Tu assures en plus une choré, sans essoufflement, sans hésitation dans le regard. " " Moi, j’étais en discothèque et tu étais Madonna ", dit Lio, convaincue.

Dans cette émission mélangeant les équipes, c’est ensuite Alec, chez Beverly Jo Scott, qui a eu l’honneur des projecteurs. Sur Standing with you de Guy Sebastian, Alec a retrouvé un registre intimiste et épuré, émotionnel, dont il a le secret. Délicat puis peps.

" Oh my god, analyse BJ. On vit ces moments suspendu entre stress et émerveillement. Je l’ai supplié de se laisser aller. " Ce qu’il a fait, de l’avis de la mama. " Il a tapé ses notes de malade. "

Nouveau girl power, ensuite, puisque Typh a débarqué avec ses protégées Diana et Valentine pour le jazzy-soul The other woman . De quoi mettre en valeur le charisme et les couleurs vocales des trois femmes, avec classe et élégance. De l’ordre du gala plus que du concours.

Le temps d’un changement de tenue et Valentine est revenue se frotter à la scène, avec Dommage , écrit par Vianney pour la "Kids United" Erza Muqoli. Une autre performance en français pour la Bomeloise qui a découvert au cours de ces émissions le plaisir de chanter dans cette langue. Et l’humanité chaleureuse et solide d’une nouvelle fois faire mouche.

" J’ai la boule à la gorge.Tu as ce don de parler au cœur, tu as ce grain qui n’appartient qu’à toi, et cette faculté d’interpréter les choses, ce texte avec tellement de force et parfois tellement de douceur et de sourire. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu fais aux gens du haut de tes petits 18 ans. ", dit Typh. " Je n’en reviens pas de ton âge , rebondit Lio. Il y a une maîtrise à la Céline Dion, quelque chose qui n’est pas de ton âge dans cette maîtrise.Quelque chose d’adulte. C’était de la pure beauté. "

Que de compliments pour celle qui remonterait une dernière fois sur scène pour accompagner l’ancienne gagnante de The Voice Belgique, Charles.

Avant le verdict, au tour de BJ Scott de reprendre avec ses deux mecs, Raphaël le rockeur et Alec le crooner, une chanson qui dépote, en mode big band et break dance! Give it everything you got dans la version de Beth Hart et Joe Bonamassa: pas le genre de morceau habituel dans le formatage du télécrochet mais de quoi faire d’autant plus plaisir aux spectateurs, " Un vrai show à l’Américaine ", exulte Maureen Louys, la présentatrice. Pour une fois, on ne lui donne pas tort: pas d’exagération, c’est exactement ça.

Puis l’heure du dépouillement des votes est arrivée, conférant aux coachs le pouvoir de donner une petite (ou grande) avance au talent qui l’a le plus convaincu. Alec, lui, avait toujours été sauvé par sa coach. Cette fois, elle donne l’avantage à son concurrent, Raphaël qui n’a en rien démérité. 55 pour lui 45 pour Alec qui a su inverser la tendance puisqu’il a été plébiscité par le public et gagne sa place en finale.

Chez Typh, dans le duel Namuro-Namurois, comme à son habitude, Valentine a su séduire le public (mais aussi Typh qui lui a donné 55 points contre 45 pour Diana) pour qu’il l’emporte vers la finale.

Il y a donc une chance sur deux pour qu’un Namurois (et brabançon, dans le cas d’Alec) gagne The Voice, mardi prochain.