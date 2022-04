Fêtes de Wallonie 2022 à Namur: le bon dosage pour une formule plus locale

1. Plus impliqués. "Tous les quartiers et les comités réunis sous le même chapiteau, c’était très sympa pour nous mais, on est d’accord, c’était pas des Wallo…", glisse Étienne Dethier, président du CCQN. "Mais de ces deux éditions particulières, on peut aussi en retirer des évolutions intéressantes." Les Fêtes ont fonctionné sans ambulants extérieurs.Cafetiers, restaurateurs et commerçants du cru ont occupé les espaces. "Et beaucoup ont assuré avoir bien travaillé, dans de bonnes conditions.Dans plusieurs coins de la ville, comme la place Marché aux Légumes ou la rue des Brasseurs, les gens de l’Horeca sont prêts à s’impliquer, à investir aussi dans les animations qui conviendraient le mieux à l’ambiance de leur quartier."

2. Les finances. Un peu plus de 117000 € (1 € par Namurois…), c’est le montant des subsides alloués par la Ville aux quartiers ."En dix ans, cela n’a pas changé", grimace David Dannevoye, pour le CCQN. "En contrepartie, tout a sévèrement augmenté: les cachets des groupes, les infrastructures…Pour pouvoir continuer à proposer 300 à 350animations durant les Fêtes, on doit trouver des solutions."

3. Ça bouge . Le concours "Jeunes Talents" est programmé le samedi 10 septembre, un peu un tour de chauffe pour les Wallo. "Ça se passera au Delta, avec des conditions idéales pour les musiciens et le public", appuie Étienne Dethier. Pour les amoureux de la gastronomie locale, le rendez-vous du "Village des Saveurs" est bien maintenu mais tous les artisans et producteurs se retrouveront désormais place Maurice Servais.Si les travaux sont terminés… La place de l’Ange restera toujours un peu le QGdes quartiers avec une ambiance guinguette.

La route du pèkèt sera remise à flot le vendredi 16 septembre. Mais il ne reste déjà plus beaucoup de places…Les Fêtes de Wallonie 2022, tout le monde a visiblement fort envie de monter à bord!