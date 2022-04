Namur-Marche: un bivouac intense avec la Défense pour les 7e AMPS du Collège Saint-Servais (vidéo)

Dans le b.a.-ba de cette 7eAMPS du Collège Saint-Servais, au sein du Centre Asty-Moulin, les instructeurs (parmi lesquels des professionnels du secteur, comme un commissaire de police divisionnaire) apprennent notamment à leurs protégés à se tenir bien droit. Mais, il y a quelques semaines, 25 d’entre eux se pliaient en quatre pour se fondre dans l’armée belge.

Gel et marécages

Laurence Gilson, professeur dans cette année technique de qualification, organise l’agenda de ces étudiants et leur avait dégoté un bivouac de deux jours avec quelques fiers représentants du bataillon 13 L (1/3 Lanciers) de la Défense. Celui-là même dont 250 partiraient quelques jours plus tard en Roumanie.

©La Défense – 1/3 Lanciers

Florian explique: " Le soir, nous avons fait le jeu de la lanterne. Sur un parcours intégrant 800mètres de marécage, nous devions atteindre le camion sans nous faire repérer.Les militaires, eux, avaient des pétards."

Camille enchaîne: " Le lendemain au réveil, nous avons fait un parcours d’obstacles. Le départ était prévu à 6h mais ils ont été gentils et nous ont laissés tranquilles jusqu’à 7h20. Il faut dire que nous étions allés dormir tard comme nous avions eu plein de punitions!" À l’instar du nettoyage des gamelles, bien utiles pour réchauffer les boîtes one-one, rations de survie prévues pour tenir 24 heures. " C’était bon, se sont étonnés les aspirants soldats.Il y avait une salade italienne, des biscuits. Le plat se réchauffait sur un petit réchaud." Débrouille personnelle…

©EdA

… et cohésion de groupe. Comme lors de ce moment où tous ont dû courir (sans baluchon, pour le plus grand soulagement de certains), synchrones dans leurs pas. La classe reprend en chœur: " Ça faisaitcomme ça. Sergent. Pas gauche. 1 Hop, 2 Hop, 3 Hop, 4 Hop Hop.", et on recommence. " C’était comique!"

Enrichissant aussi, puisque les "stagiaires" ont également pu tester la vision nocturne et monter à bord d’un véhicule Piranha. " Un véhicule sur huit roues, blindé, avec une mitraillette au-dessus."

Militaires un jour, toujours?

Durant ces quelques heures "au front", ces jeunes adultes (19-23 ans) ont eu froid, la nuit a frôlé le 0°C.

Mais pour se réchauffer, l’équipe avait l’enthousiasme et la curiosité de ce métier dans le viseur professionnel de certains. " Moi, ça m’a décidée, je me suis inscrite il y a quelques jours », dit Camille. Lucas, lui, avait déjà entamé le processus: il a réussi tous les tests (médical, physique, caractère, etc.) et attend sa date d’incorporation dans les forces de protection qui surveillent les aérodromes et les F-16, notamment. Antoine et Florian, eux, se voyaient policiers, la balance penche désormais plus vers l’armée.