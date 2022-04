Malonne: maison à vendre avec… bunker au fond du jardin: pour se protéger, y faire un sauna ou une cave à vin? (vidéo)

Invisible depuis la rue du Coin surplombant la vallée malonnoise, à la lisière de ces 22 ares attenants à une maison trois façades à rafraîchir, se dresse bien une immuable relique datant d’avant la Seconde guerre mondiale. Son petit nom? BM9. Pour bunker malonnois 9 (lire ci-dessous).

" Quelques heures après le post sur les sites d’annonces immobilières, c’était la folie. Le téléphone n’arrête pas de sonner. » À cause de l’intérêt pour cet abri peu courant, livré en bonus avec la demeure à saisir? " Je ne sais pas, nous verrons ce que les visiteurs en pensent. C’est vrai qu’il arrive, pour certains biens, qu’il y ait de la curiosité, que des gens viennent visiter sans aucune intention d’achat. Mais, actuellement et de manière générale, il y a beaucoup d’engouement pour l’immobilier. »

©EdA

Casse-dents, choque-tête

En contournant la propriété, en pente sur différents niveaux, on atteint facilement le bloc de défense, assiégé aujourd’hui par la mousse et les lianes, mais toujours aussi robuste, avec des murs et un toit épais d’un bon mètre de béton armé. " Même une machine s’y casserait les dents", admet l’agent. De toute façon, il faudrait un permis d’urbanisme pour démolir l’affaire.

" Bam", une bosse, c’est le risque si on ne baisse pas la tête, qu’on ne se recroqueville pas assez, pour s’introduire dans le couloir d’accès, étroit et sombre, à la salle-caisson.

©EdA

Notre guide éphémère jauge: " Il y a 8-9 m2de surface, c’est une petite chambre."

Pour que nos yeux s’habituent à l’obscurité, la petite fenêtre est bienvenue. À travers elle, la vue est désormais encombrée par les bâtiments domestiques venus s’ajouter au fil des décennies, mais on l’imagine bien imprenable il y a 80 ans. Bien mise stratégiquement, face à l’ennemi: une fenêtre de tir. " Il sera difficile, là aussi, d’en percer une deuxième pour amener de la lumière."

©-

La guerre terminée, à quoi ce petit patrimoine non classé a-t-il pu servir? La maison étant vendue par un intermédiaire, suite au décès des propriétaires, impossible de savoir quelles aventures cette curiosité a pu vivre. Toujours est-il qu’elle a servi de débarras, les dernières années. Du mobilier y est même entreposé. Il fallait vouloir l’y amener, tant le lieu est exigu.

Terrasse panoramique

©-

La chance pour les futurs habitants est que cette mini-forteresse est sise au coin de la propriété. Pas en plein milieu. Alors, quelle seconde vie pourrait-on lui donner? Paul Taillet a bien quelques idées originales, plus ou moins, surtout, concrétisables. " On pourrait imaginer un sauna ou un hammam, un lieu de campement.Ou un étangtout autour?" Un escape game ou une cave à vin, aussi? Par contre, en imaginant un escalier, il y a au-dessus de l’abri de fortune une surface plane qui pourrait être réhabilitée en terrasse panoramique dans les arbres. Le plus bel atout de cette construction insolite.

Sa présence a-t-elle influencé le prix demandé par le vendeur? " Non, c’est la première fois que je suis confronté à cette situation, assez rare, explique Paul , je ne l’ai pas prise en compte dans mon estimation. Je ne sais pas si ce bunker peut intervenir dans les critères des potentiels acheteurs." En 2022, ce qui influence directement l’acquisition, au-delà de la disposition et de l’état de la maison, c’est avant tout le sentiment d’intimité procuré par le bien, l’espace disponible."Depuis quelques mois, les prospecteurs veillent aussi mieux à ce qu’il ne soit pas en zone inondable. La possibilité d’aménager un potager est un plus. De même, évidemment, que la présence d’une terrasse, d’une piscine ou d’un terrain de pétanque par exemple."

Vendredi et lundi, les premières visites ont eu lieu, témoignant d’une tendance. " Actuellement, il n’y a eu aucune visite spécifiquementpour le bunker. J’ai l’impression que le Namurois est globalement serein et pas trop inquiet par une guerre. Le bunker serait plutôt un chouette espace de jeu pour les enfants. », conclut Paul.