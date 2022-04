En D2 ACFF B, Stockay s’est peut-être offert le maintien à la 94eminute de jeu. Banal, vous allez nous dire… Oui, mais non! Youssouf Niakaté s’est érigé comme un héros. Alors qu’il ne reste qu’une dizaine de secondes à jouer, dernier coup franc pour Stockay contre Couvin. Menés 0-1, les hommes de Marc Grosjean montent tous, sans exception, dans le rectangle adverse. Et à la réception du coup franc, Youssouf Niakaté s’offre une incroyable bicyclette pour égaliser. On imagine que la célébration fut à la hauteur de la qualité du but.

2. L’Union Namur retrouve la D2

Et hop, un nouveau champion en Wallonie. En D3 ACFF, l’Union Namur s’est imposé sur le score de 0-2 à Tamines et s’offre ainsi un titre plus que mérité. Et à en croire les photos, la fête fut longue au retour du club.

3. Match arrêté pour manque de joueurs

Pour la deuxième fois en deux semaines, un match a dû être arrêté à la mi-temps… pour un manque de joueurs présent sur la pelouse. Alors qu’Oreye B était mené 0-7 à la mi-temps, les hommes de Justin Charlier n’ont pu reprendre les débats. En effet, suite à quelques blessures, les Sucriers n’étaient plus que six joueurs présents sur le terrain, ce qui a obligé l’arbitre de la rencontre à mettre un terme aux débats.

4. Ciney B en plante 15, Hastière 20

En Province namuroise, c’est probablement les dégelées du week-end: Ciney B en a planté 15 contre Ciergnon.Mention spéciale à Beumer, auteur à lui seul de six buts. Vous en voulez encore? Pas de souci, Hastière s’est de son côté imposé 20-0 contre Olloy. Ça bute fort, en quatrième provinciale namuroise.

5. Une rencontre folle

7-4. Non, on ne parle pas d’un score de hockey ou un début de rencontre au basket mais bien de la rencontre de bas de tableau en P3A liégeoise entre Fraiture Sports et Villers. On peut dire que les attaquants se sont fait plaisir durant la rencontre.L’entraineur vainqueur, Fabrice Pavone, résumait d’ailleurs justement la rencontre."La moins mauvaise défense du jour s’est imposée."

6. Une porte à réparer

En première provinciale luxembourgeoise, Sart et Meix-Devant-Virton ont chacun su mettre un but pour un partage étriqué, donc. Mais à la fin de la rencontre, le défenseur Sylvain Bechet a été l’auteur d’un mauvais geste envers… la porte d’entrée des nouvelles installations locales.Ce coup de pied ravageur a détruit la porte et provoqué malgré lui des échauffourées.

7. Le VAR fait merveille dans le derby du Hainaut

En P2 féminine, c’était le choc entre Herseaux et Mouscron.Et si l’Excel s’est imposé en toute fin de rencontre sur un but litigieux, c’est finalement une spectatrice qui a mis tout le monde d’accord en après-match. En effet, on ne savait pas trop si la balle d’Emma De Taeye avait franchi la ligne mais la vidéo amateur a prouvé que oui.À quand le VAR en provinciale?

8. Monté à l’heure de jeu, il claque un triplé

Kevin Crisigiovanni a sorti le grand jeu pour Melen contre Jehay. Alors que le score indiquait 1 partout à la 64eminute de jeu, l’attaquant de première provinciale est rentré sur le terrain avec succès, claquant un triplé pour offrir une belle victoire aux siens. Pascal Collin, coach local, devait être satisfait de son choix tactique.

9. Une vraie remontada

Mené 1-2 à un quart d’heure de la fin, Montignies s’est offert une véritable remontada face à Antoing en s’imposant finalement 4-2. Thierry Briquet, le coach local, mettait en avant "la remise en question des siens à la mi-temps"