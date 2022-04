Bricoler et se faire tirer le portrait

De part et d’autre de la grande salle du foyer communal, on retrouvait également deux studios photo, permettant aux visiteurs de se faire tirer le portrait. Le premier stand était tenu par le Gembloutois Olivier Massant, photographe professionnel qui avait notamment suivi et capturé la construction de la sculpture de Jacques Lefebvre "L’arbre de la liberté", sur l’esplanade de l’hôtel de ville. Ses clichés sont d’ailleurs exposés cette semaine face aux autres sculptures de Jacques Lefebvre. Le second studio photo était celui de Daniel Meunier, photographe professionnel depuis plus de trente ans. Cet habitant de Corroy-le-Château membre d’un club photo à Moustier-sur-Sambre était accompagné de l’une de ses collègues, Isabelle Lebrun. Durant la semaine, il expose aussi ses œuvres dans les couloirs du foyer communal. Ses photographies de plantes dédoublées de manière symétrique sont d’étonnantes illusions d’optique, qui laissent entrevoir des visages d’animaux. Des images troublantes!