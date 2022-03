Namur: des bénévoles rénovent un presbytère pour accueillir des Ukrainiens (vidéo)

"On était en train de regarder les infos à la télévision et on a eu cette idée, ce rêve, car on savait que le presbytère était inoccupé depuis deux ans, racontent-ils.Le lendemain, on a téléphoné au président de la fabrique d’église, propriétaire du presbytère, pour discuter de la possibilité de le rafraîchir et le mettre à disposition d’Ukrainiens fuyant la guerre."

Après quelques démarches, l’Évêché a donné son aval et le projet de rénovation a pu démarrer. Mais avant, il fallait déblayer le superflu."Il y avait un tas de choses inutiles et défraîchies à évacuer. Quand on a vu l’état des lieux, on s’est dit qu’il fallait réunir un collectif, poursuit Alain.On a donc lancé un appel à bénévoles."Résultat: ils sont à présent une vingtaine de volontaires issus du Namurois à venir quelques heures par semaine voire un ou plusieurs jour(s) pour retaper la maison. Du rez-de-chaussée à l’étage, du sol au plafond, ils s’attellent à nettoyer, repeindre et rafistoler pour lui redonner de la vie et de la convivialité.

Don de soi et don d’argent

Avec patience et minutie, Marnie nettoie et repeint les radiateurs. ©ÉdA – Florent Marot

"Qu’ils viennent régulièrement ou ponctuellement, ils sont tous très investis, observe Martine. Certains sont retraités, d’autres travaillent et ils sont tous un peu bricoleurs."À l’image de Marnie, surnommée affectueusement "Madame radiateurs"."Pour nettoyer et peindre les radiateurs, il faut être patient et minutieux, ce qui me convient parfaitement, sourit-elle. C’est important de s’investir de la sorte quand une telle misère se déclare quasiment à nos frontières.Je pense surtout aux femmes et aux enfants qui souffrent."

Anne, la fille de Martine et Alain, est aussi très impliquée. Elle peint, ponce, astique et a embarqué dans l’aventure des amis et des collègues de l’hôpital où elle travaille."Comme mes parents, je ne voulais pas rester les bras croisés. Ici, c’est un projet concret,explique-t-elle.J’ai envoyé des messages tous azimuts, notamment à des amicales que je connais, et ça a porté à fond ses fruits! Ce lieu était assez moche et vieillot, il fallait le rendre plus accueillant et chaleureux."

Dans la foulée, le collectif Solidarité Ukraine-Vedrin et un compte bancaire ont vu le jour pour permettre à qui le souhaite d’effectuer des dons."C’est un compte d’association de fait créé avec trois personnes. Il est tout à fait indépendant du compte des œuvres paroissiales, précise Alain.Cela nous permet de faire des achats comme la peinture pour laquelle 1000€ ont été nécessaires au début.Chaque don sera remercié, c’est important."L’argent servira aussi à installer une nouvelle cuisine."On attend de voir si on aura suffisamment de dons pour mettre également un nouveau revêtement au sol. C’est indispensable. Nous voulons proposer quelque chose de décent", ajoute Martine.

Rénover le presbytère, c’est une chose mais encore faut-il assurer le bien-être des Ukrainiens quand ils investiront les lieux. Lors de notre visite mardi, le chauffage était réparé depuis une heure."C’est la fabrique d’église qui paie le chauffagiste et tous les frais qui incombent à un propriétaire en général,relève Martine.Les dons serviront notamment pour remplir les armoires, le frigo, fournir des couettes, des draps de lits et des oreillers, placer des rideaux, des luminaires… Certains bénévoles proposent même d’emmener les Ukrainiens faire des courses en ville une fois qu’ils seront là pour leur offrir des nouveaux vêtements."Anne se plaît quant à elle à chiner sur internet à la recherche de mobilier et de décoration et a même lancé un appel aux dons sur Marketplace (Facebook) au nom du collectif. Cela s’ajoute aux dons de nombreuses personnes qui ont offert des meubles, de la literie, de l’électroménager et tant d’autres choses encore.

Une grande famille

La maison est à proximité de toutes les commodités et nul doute que la famille qui aura la joie d’en bénéficier sera soutenue et accompagnée tant dans ses démarches administratives que pour l’intégration des enfants à l’école toute proche. Mais qui seront ces chanceux? "Idéalement, on aimerait une grande famille (maximum dix personnes) ou deux familles qui se connaissent bien et peuvent cohabiter ensemble car même s’il y a 4 grandes chambres, il n’y a qu’une seule salle de bain", indique Alain. Pour faire le lien, ils sont en contact avec une responsable du CPAS de Namur qui s’occupe de la coordination entre les Ukrainiens arrivés à Tabora et les différents lieux ou familles d’accueil.

Les bénévoles espèrent avoir fini les travaux pour fin avril."Si ça prend plus de temps, nous voulions être sûrs d’avoir une famille. L’échevin Tanguy Auspert nous a assuré qu’il y veillerait, souligne Martine.D’un autre côté, si on a une famille qui correspond rapidement, on pourrait précipiter les travaux."Les bonnes volontés, la motivation et l’entraide ne manquent pas pour rénover l’endroit qui pourrait avoir plusieurs vies."Si les Ukrainiens qui auront été accueillis ici retournent en Ukraine quand la guerre – nous l’espérons – sera finie, le presbytère rénové pourra servir à d’autres projets sociaux", sourit Alain.

Le numéro de compte de Solidarité Ukraine-Vedrin est le BE50 1431 1905 9218.