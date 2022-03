U16 nationales

Victoire logique de Natoye, mieux classé, à Braine (57-61). "Braine peut compter sur des renforts de U19 régionales. Et on se retrouve derrière lors du premier quart, toujours derrière lors de la mi-temps et encore une fois derrière dans le troisième. Cela se joue finalement dans les dernières minutes. Je pense que nous pouvons dire que c’est une victoire de maturité qui fait du bien au groupe et qui nous assure de notre quatrième place", précise Nicolas Rassart. Dans la série B, Namur loupe l’occasion de revenir à égalité avec Waregem, pour le moment invaincu, et s’incline pour six points (67-73). Benoît Aerts:"Dommage, mais c’est solide en face. on s’attend à un gros match et c’est un gros match on est bien en premier emi temps mais on reprend très mal, on se prend un 10-0, on court derrière, on rate beaucoup trop de lancers francs. On les met en problème de fautes mais on ne parvient pas à les mettre hors du match. L’effectif est un peu fatigué pour l’instant…"

U14 nationales

C’est une lourde défaite pour les Cinaciennes qui reçoivent Liège Panthers (33-103).

U17 régionales

Ce n’est pas passé loin pour Boninne, qui peine à débloquer son compteur de victoire depuis le début de ce second tour, mais finalement, c’est une défaite (73-69) face à Ottignies. Au contraire, face au même adversaire, Namur poursuit son chemin d’invincibilité (52-99). Une rencontre qui se jouait mercredi dernier. " On fait un premier quart-temps catastrophique. On se contente ensuite de prester", commente le coach namurois, Benoit Aerts. Même bilan ce dimanche face à Mons (57-100). " Effectif un peu réduit, mais nous parvenons toutefois à sortir un peu match", ajoute encore Benoit.

Dans la série B, défaite un peu surprise pour Profondeville qui se rend au BDA. Les Sharks s’inclinent (62-50). " Surprise, oui et non. Les classements dépendent surtout des équipes déjà rencontrées. De plus, nous faisons ce déplacement à huit, ayant quatre joueuses blessées. Nous entamons très mal cette rencontre, et on se retrouve à -15 à la mi-temps. On court après le score, et cela devient compliqué d’un point de vue rotations", commente le coach, Jérôme Duchêne.

U15 régionales

Rencontre des extrêmes entre Pont-de-Loup, leader de la série, et Belgrade, lanterne rouge. Les filles de Maxime Hovinne ne parviennent pas à créer l’exploit et laissent filer la victoire (59-33). Pas de résultat inattendu non plus pour Ciney, qui se rend à Liège Panthers, qui occupe la seconde place du classement (61-53).

U14 régionales

Belgrade aurait pu créer la surprise, à domicile, face à Sprimont, mais les Belgradoises s’inclinent finalement (44-52). Dans la série B, très belle opération de Boninne qui s’impose en déplacement à Woluwe, pourtant mieux classé (48-63). Namur, lanterne rouge, reçoit le leader, le Basket Development Academy et n’a pas à rougir de sa prestation (37-42), malgré la défaite. A.G.

U18 régionaux

En série B, Beez s’incline de très peu face au CFB Fleurus (59-62) après un duel très équilibré."On s’était imposé d’une courte tête à l’aller et cette fois-ci, c’est le scénario inverse, raconte le coach beezois, Louis Crevits.La différence s’est faite en début et fin de partie. En encaissant un 18-0 d’entrée de jeu et un 12-0 pour terminer, c’est là où le mal est fait. Dommage, ce manque de régularité mais en évoluant dans la série B, c’est une grosse opportunité d’évolution. Il nous reste à jouer Uccle, Fresh Air, on ira chercher un succès supplémentaire." Pour la saison prochaine, les Beezois poursuivront dans le même projet mais sans leur coach."Avec le coaching à Natoye et l’arbitrage, cela commence à faire beaucoup et je voulais mettre des priorités", commente-t-il. Dans les autres séries, Belgrade est défait à la maison face au Brussels (57-62) alors que le duel condrusien entre Ciney et Natoye a tourné à l’avantage des "Bleus". Victoire 60-49 des Cinaciens, qui prennent l’average pour eux et la première place au classement avec une seule défaite durant ce deuxième tour.

U16 régionaux

Belle victoire pour Belgrade dans la série face à Liège Atlas. Les Belgradois s’imposent 76-59 et enregistrent leur 4evictoire dans ce 2etour. En série B, Natoye est seul en tête et sort de nouveau vainqueur de son duel face à Woluwe (52-64)."Nous les rencontrions deux fois sur la journée, une fois en U15 (défaite 60-54) et après en U16, pointe le coach natoyen, Florent Marteau. D eux rencontres différentes, où en U16, nous avons eu une opposition très physique, loin du jeu académique des U15. Nous nous en sortons car nous présentons un plus beau jeu que les Bruxellois qui ne misent que sur leur physique. En U15, cela a été un long chassé-croisé. Une équipe mettait un 8-0 et l’adversaire répondait par un 0-10. En fin de rencontre, nous n’avons pas concrétisé nos occasions de tuer le match et Woluwe en a profité."J.Ma.