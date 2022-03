VESTIAIRES

Hélène Delmée, première dame du 15 km

"Le cadre, dans l’abbaye, était super-beau. L’ambiance était très bonne au départ et à l’arrivée et mon seul regret est que les parcours de 15 et 25 kilomètres se rejoignaient assez rapidement, un peu trop à mon goût. Je suis partie dans le début du peloton et je n’ai pas trop vu les autres concurrentes féminines. Je suis heureuse de cette victoire, d’autant que je sors d’une vilaine grippe".