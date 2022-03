Schaltin B 1 – Naninne B 3

Naninne domine le début de partie et ouvre le score à la 24e par l’entremise de Wintquin. Avant le repos, Jacquet double le score. À l’entame du second acte, les visiteurs gardent la mainmise sur la partie et inscrivent leur 3e but à l’entame du 2e acte. Naninne domine et parvient à garder son avantage, tandis que Gérard réduit le score à la 90e.

Natoye 1 – Faulx 0

La première période est équilibrée et les 2 équipes ont des occasions, sans conclure. En début de 2e période, Natoye hérite d’un corner et V. Vestens parvient à ouvrir la marque en reprenant victorieusement de la tête. Faulx pousse mais Natoye résiste bien et s’adjuge 3 unités importantes dans l’optique du tour final.

Sclayn 3 – Bonneville 0

Sclayn débute la rencontre sur les chapeaux de roue et d’entrée de jeu, E. Wilmet trouve la faille. Les visiteurs dominent le premier acte et D. Wilmet en profite pour inscrire le 2e but. En seconde période, Sclayn ne parvient pas à concrétiser ses occasions. Il faut attendre la 75e pour voir Goffard fixer les chiffres sur penalty.

Pt-Waret B 3 – Assesse B 4

Petit-Waret débute bien la partie mais doit attendre la 18e pour prendre l’avance sur une rose d’Abayahia. Malgré des occasions des deux côtés, le score ne bouge plus jusqu’au repos. Assesse entame bien la 2e période et en profite pour égaliser par Piedbœuf. Dans la foulée, Staelens donne l’avance aux visiteurs. Petit-Waret ne s’avoue pas vaincu et recolle au score par Blavion. Assesse parvient à reprendre deux longueurs d’avance à 10 minutes du terme grâce à des buts Mélot et Conrard. En toute fin de match, Blavier inscrit un troisième but pour Petit-Waret.