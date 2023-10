La Bruyère remet la balle au centre

Façade de brique rouge et larges plaques de bardage sombre: tant pour les matériaux que pour l’architecture, on a fait dans la sobriété. "Au niveau budget, on a été particulièrement vigilant pour rester dans les clous", insiste Thierry Chapelle, l’échevin des sports. D’un budget initial de 3,8 millions€ hors TVA, on est quand même passé à 4,7 millions€, avec 1,7 million de subsides régionaux. Mais l’inflation, la montée galopante des prix des matériaux et les différentes crises sont aussi passées par là. "Par contre, pour le chantier, la société Houyoux a été d’une grande efficacité et même plus rapide que prévu", souligne l’échevin. Les travaux ont été bouclés en quinze mois. Pas mal.

A l’avant du bâtiment, la grande place pavée semble encore un peu dénudée. "Mais on va la faire vivre avec des modules de jeu, une raquette de basket, un équipement pour le skate board…", assure Thierry Chapelle. "Cela peut devenir le vrai cœur de village d’Emines." Mais c’est aussi et surtout à l’intérieur que ça se passe. Sans chichi mais avec une certaine allure, les espaces sont fonctionnels et bien mis en valeur par de larges baies vitrées. "Le plateau (aire de jeu) fait 46 mètres de long et 25 de large. On a respecté toutes les dimensions pour les compétitions officielles en basket, volley, handball mais aussi badminton." Le plafond culmine à plus de huit mètres, là aussi pour se conformer aux exigences des fédérations. "Pour le volley, c’est sept mètres et pour le badminton, c’est encore plus", précise Émile Bastin, le nouveau gestionnaire du centre sportif bruyérois. Quatre vestiaires spacieux auxquels on ajoute ceux des arbitres, des gradins mobiles, une large cafétéria et le bureau du chef à l’étage… C’est un bel outil. Panneaux solaires, pompe à chaleur et le gaz seront les sources énergétiques.

"La cafétéria sera gérée par chacun des clubs. C’est une source de rentrée importante pour eux", avance l’échevin des sports. Une dernière précision. Si vous poussez la porte ce samedi, ne parlez pas de hall sportif. "Non, le hall, c’est pour du stockage. Un complexe sportif ? C’est trop complexe. Ici, on parle d’un centre sportif parce qu’il réunit pas mal de clubs et d’adeptes au même endroit", insiste Thierry Chapelle. Rassembler les gens: l’autre grande vertu du sport.