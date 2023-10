Nouveau centre sportif de La Bruyère: sans le nom de Nafissatou Thiam, mais avec son javelot ?

À peine ouvert, le centre sportif bruyérois connaît déjà un taux d’occupation proche de la saturation. "Le basket et sa centaine de jeunes mais aussi les écoles communales en journée occupent de nombreuses plages horaires", relève Émile Bastin, le gestionnaire. Et si les demandes dépassent l’offre ? "Rien n’est figé pour les prochaines saisons. Masi on veut accorder la priorité aux clubs bruyérois." Au basket comme au volley, on a été jusque-là habitués à un certain nomadisme avec des rencontres disputées à Bouge, Temploux ou même Sart-Saint-Laurent.