Plus de sous pour la suite

Juste en face des cinq logements inaugurés, il existe un second bâtiment de pierre quasiment identique. "Initialement, on avait prévu d’aménager une petite salle polyvalente avec une cuisine mais aussi un logement pour un concierge du site", rappelle l’échevin Thierry Chapelle. "Mais pour l’instant, c’est au point mort. Il n’y a plus de sous." Aucun nouveau subside n’est vraiment attendu du côté du programme de développement rural. "Les caisses du CPAS sont vidées" , déclarera Jean-Marc Toussaint, en cours d’inauguration. Mais le président rappellera aussi au passage tous les efforts entrepris ces dernières années pour la construction mais aussi les aménagements de logements publics, que ce soit à Meux, Emines ou à Rhisnes. Des projets menés avec la Joie du Foyer mais aussi l’Agence immobilière sociale.