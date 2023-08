"Mais à quoi sert cette étude ?"

Dans l’opposition, on s’étonne du nouveau furieux dépassement de budget pour le projet des cinq logements publics financés par le CPAS. "Ce qui nous interpelle surtout, c’est de voir que, comme dans d’autres dossiers, des études préalables sont menées, que ce soit par la BEP ou par l’INASEP", intervient Jean-François Marlière pour EPV7. "Et à chaque fois, on a une kyrielle de mauvaises surprises qui amènent de sérieux surplus. Cela pose aussi la question du sérieux de ces études qui sont pourtant coûteuses. Est-ce si surprenant de découvrir qu’il y a la mérule dans un bâtiment de plus de cent ans, dans un environnement si humide ?" Les EPV s’attendent d’ailleurs à voir la note finale grimper encore. "Des tranchées avaient déjà été creusées à l’arrière du bâtiment pour lutter contre l’humidité ascensionnelle mais elles ont été rebouchées pour l’inauguration", rappelle Jean-François Marlière. " Mais on devra encore effectuer des interventions pour régler ce problème. On dépassera le million d’euros, c’est sûr."