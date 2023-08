Chantier maudit mais abouti

Ce chantier, c’est celui des cinq logements publics créés dans l’ancienne grande bâtisse de pierre, à deux pas de la flamboyante nouvelle maison communale de La Bruyère.

"Nous avons connu une série de mauvaises surprises", rappelle Jean-Marc Toussaint, le président du CPA S de La Bruyère. "La mérule était présente et il a fallu traiter le problème. Finalement la toiture et la charpente ont dû être remplacées. Les voussettes ont été démolies. Et ajoute à ça l’inflation galopante, la crise énergétique et le prix des matériaux en hausse constante… Avec l’entreprise de construction (SBMI) , on s’est vraiment posé la question du Stop ou Encore".

En effet, tous ces imprévus ont sensiblement fait gonfler le budget. "Mais on s’est dit que, plutôt que d’arrêter, de raser tout et de recommencer tout à zéro, c’était quand même plus indiqué de conserver ce beau bâtiment de pierre, sur le site de notre nouvelle maison communale", continue Jean-Marc Toussaint.

Humidité ascensionnelle

Mais cette persévérance a aussi un prix. Du budget initial situé juste en dessous des 400 000 €, on est passé à une facture de plus de 900 000 €. "Et on doit encore discuter pour des travaux complémentaires à réaliser pour régler le problème de l’humidité ascensionnelle dans le bâtiment", ajoute en toute transparence le patron du CPAS bruyérois, aux commandes.

Mais les cinq logements sont en ordre et les clés devraient être remises aux futurs locataires au début du mois de septembre. "Il faut aussi penser à ces cinq familles qui vont donc trouver un nouveau toit. Sans ça, on ne peut pas organiser sa vie", insiste le ministre Christophe Collignon, présent à l’inauguration.

Quatre logements seront confiés à la Joie du Foyer qui assurera la gestion. Le cinquième sera un logement de transit, solution d’urgence pour loger une famille suite à un coup dur, et là, c’est le CPAS qui gardera la main.

Toutes ces nouvelles habitations seront ainsi situées au milieu d’un magnifique parc de cinq hectares. De quoi redonner aux futurs locataires de belles perspectives de vie.