Inséparables en dehors des terrains (ils étaient encore l’un chez l’autre lors de notre appel pour fixer rendez-vous), le médian de Marloie Nicolas Jadot et l’attaquant de Meux Corentin Marion n’ont pourtant jamais évolué dans la même équipe. "Sauf au minifoot, s’empresse de préciser Nico qui a fondé le MF Oheytois il y a deux ans, club dont il est président et Corentin vice-président. C’est vraiment pour s’amuser, on vient de monter en P2 et on joue le lundi soir avec nos potes Bukran, Tremblez, Hebette, Monteleone ou encore les frères Lambrechts." "On ira à Evelette l’année prochaine", réplique Corentin en rigolant, rappelant que lui et Nico avaient été contactés à l’intersaison pour rejoindre l’armada de P1 chère à José Lardot.

Pas de prise de tête et un humour décalé, c’est la caractéristique des deux potes chauds comme la braise à l’idée de s’affronter ce vendredi soir au 5e tour de la coupe de Belgique. "Et il n’y a pas que nous, insiste le Marlovanois Nicolas. Dans le car déjà, juste après notre qualification à Diest, Fred Jacquemart envoyait des messages à John Kouchane. C’est vraiment cool de rencontrer Meux." Corentin Marion confirme: "On avait pu s’affronter en championnat quand j’étais à Rochefort et Nico à Huy. C’est toujours spécial, même si en tant qu’offensifs, on n’a pas beaucoup l’occasion de se disputer les duels. Mais l’envie de gagner est encore plus grande, surtout pour pouvoir se chambrer après. On se charrie beaucoup avec tous les potes et c’est clair que le perdant risque d’en prendre pour son grade. "

"Une D1 deux ans de suite, ce serait fou"

Montage sur les réseaux sociaux, photos embarrassantes ou encore messages tendancieux: les deux lascars ne sont jamais à l’abri d’une bonne vanne. Mais sur la pelouse, ils sont là pour gagner. "Laurent Gomez se sert de la Coupe comme véritable préparation pour le championnat, explique Corentin. Le but, c’est que tout le monde puisse avoir le plus de temps de jeu. Mais ce qui ne veut pas dire qu’on boycotte la Coupe, que du contraire, on veut se qualifier et poursuivre l’aventure. Avec Oudenaarde ou Habay au tour suivant puis un tirage au sort, tout est possible. On peut rêver d’aller encore plus loin que la saison passée. Jouer à St-Trond, ça reste un fameux souvenir et refaire le coup deux ans de suite contre une D1, ce serait fou ! Mais méfiance, je connais quelques joueurs de Marloie comme Devresse, Desseille, Jacquemart ou Hanneuse. J’ai vu leur amical à Chevetogne, c’est un bon bloc difficile à bouger. On ne doit surtout pas les prendre de haut."

À Marloie aussi, Nico et ses coéquipiers y croient. "Meux reste le Top en D2 et fait partie des meilleurs clubs namurois, on le sait. Je suis encore allé contre Ciney en amical. On voit que ça joue ensemble depuis des années. On donne aussi la priorité au championnat tout en espérant se qualifier. Ce serait beau, surtout si on a la chance de tirer un gros poisson de D1A. Mais j’ai confiance, on forme un bon groupe à Marloie, personne ne fait de sa g…".

Jadot: "J’ai changé"

Si l’Assessois "Coco" a trouvé une stabilité à Meux où il débute sa troisième saison après des passages par Assesse, Arquet et Rochefort, Nico, lui, a encore changé d’air cet été en quittant Ciney pour le Luxembourg. "S’il change si souvent, c’est pour les équipements, il veut chaque année refaire sa garde-robe", le balte Corentin. "Non, sérieusement, j’ai vraiment envie de me poser dans un club, avoue l’Oheytois Nicolas. J’ai beaucoup voyagé, c’est vrai (Ohey, Ciney à deux reprises, Solières, Huy, Oppagne, Condrusien). J’aurais pu rester à Ciney mais avec Otte, Dehon et Fondaire dans le milieu, ça faisait du monde. Quand Fred a su que je ne restais pas, il m’a contacté et le courant est vite passé. Je me sens bien à Marloie, les matchs de préparation sont bons et c’est de bon augure pour la saison." À 24 ans, Nicolas veut aussi prouver qu’il n’est plus l’éternel espoir comme on le présentait lors de son premier passage à Ciney. Coco le charrie: "Le foot, il l’a, c’est évident, mais c’est dans les duels et le mental qu’il doit grandir ". Son pote assume: "C’est vrai mais j’ai changé. Je me suis endurci depuis mon passage en P1 au Condrusien et la saison à Ciney avec David Maucq. J’ai appris à me faire plus mal." "Tu le montreras vendredi alors ", lui glisse Coco, de deux ans son aîné, en terminant par un pronostic. "On va gagner 3-1 ". Nico conclut: "Marloie passera aux tirs au but ". Une certitude, peu importe le score, les deux potes ne louperont pas l’occasion de se charrier comme ils l’ont encore fait dans la voiture qui les emmenait, après notre rencontre, à une réunion de la Ligue de Futsal. Inséparables, vraiment.