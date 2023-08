Ralentir les autos avant la rentrée

Un passage dangereux

La première zone sensible est située rue du Noly, à proximité de la gare de Bovesse. "Le passage pour les piétons est mal situé. Ça roule trop vite et la visibilité n’est pas bonne", relève Yves Depas. "On a déjà déploré plusieurs accidents, dont des graves." La commune et le SPW se sont déjà retrouvés autour de la table. Des aménagements avaient été imaginés mais une expropriation était nécessaire. "Ça n’avançait pas et on a donc fait une autre proposition qui a ravi le SPW", développe le bourgmestre. A terme, le passage pour les piétons sera déplacé, un peu plus en direction de Saint-Denis. "Le marquage au sol, des bordures, une zone de sécurité pour ceux qui attendent le bus… Tout cela crée un effet d’entonnoir qui ralentit naturellement la circulation. Les travaux étaient initialement prévus au printemps dernier. Or, on nous annonce qu’ils seront postposés d’un an."

La seconde portion sur la route Namur-Perwez (N934), entre la rue d’Ostin et le centre du village de Villers. "On y roule actuellement encore à 90 km/h", épingle Yves Depas. "Or, il y a de plus en plus de nouvelles constructions, ce quartier se densifie et un arrêt de bus sera fixé aussi dans ce secteur, toujours pour la ligne 72. Pour les piétons qui vont se rendre à cet arrêt, il n’y a pas de trottoir ni zone de refuge. Les bus devront aussi s’arrêter en bord de chaussée. Tout cela avec des voitures qui pourraient encore rouler à 90 km/h…"

Riposte en urgence

A La Bruyère, on estime qu’on ne peut plus tarder pour améliorer la sécurité de ces deux zones. "Le collège vient de prendre une ordonnance de police pour réduire la vitesse. Ce sera 50 km/h pour le tronçon de Bovesse et 70 km/h pour la zone concernée de Villers", avance le bourgmestre bruyérois. "Le point passera aussi au conseil jeudi prochain pour lancer une demande officielle auprès de la tutelle. Mais dans l’attente d’une réponse, la réduction de vitesse sera effective. Des panneaux seront placés pour avertir les conducteurs et ne pas les prendre en traître. Mais des contrôles seront aussi effectués dès la semaine prochaine." L’autorité politique locale a donc accéléré… pour réduire la vitesse.