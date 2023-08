C’est ainsi que, du côté du SPW, on a fait comprendre qu’il fallait que le lotissement "Baijot", à l’entrée de Villers-lez-Heest, soit totalement finalisé avant d’envisager un passage de 90 à 70 km/h. Des trottoirs aménagés, des abords finalisés, des voitures garées… Tout cela, dans l’idée du service public, doit faire comprendre aux automobilistes qu’ils arrivent dans une zone d’habitat plus dense. Et qu’il s’agit donc de lever le pied. Une analyse pourra alors être effectuée, ce qui devrait aussi "laisser un maximum de chance au passage au 70", indique un fonctionnaire qui s’est penché sur ce dossier.

C’est une vision des choses que ne partage absolument pas le bourgmestre qui fait d’ailleurs savoir à ses interlocuteurs. "Je ne comprends le manque de collaboration et l’acharnement de la Région wallonne à ne pas vouloir accepter que cet endroit est dangereux sur cette chaussée sans piste cyclable et sans zone de refuge pour les piétons." Du côté du SPW, on fait aussi comprendre qu’il n’appartient pas au collège échevinal de prendre ces mesures de réduction de vitesse sur une voirie régionale, sauf pour des travaux ou des événements ponctuels. Ce à quoi le bourgmestre répond: "le collège prendra ses responsabilités et si la Région wallonne n’est pas d’accord, elle le fera savoir officiellement." Ambiance.