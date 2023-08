"L’arbre menaçait la ligne"

Mais du côté de La Bruyère, on assure que ce message n’est pas passé. "On nous reproche de n’avoir passé qu’un simple coup de fil. En effet, il y a peut-être des choses à revoir du côté de la procédure." La commune a insisté pour qu’Elia assure une nouvelle plantation. "Et l’arbre a d’ailleurs été commandé mais, vu ses spécificités, ça a pris du temps." Entre-temps, la société de construction a placé des câbles pour les futures maisons, juste à l’endroit prévu pour la future plantation.

"On veut trouver une solution qui pourra satisfaire toutes les parties. On organisera une réunion pour remettre tout le monde autour de la table." Chez l’Elia, on assure, quasiment la main sur le cœur, qu’on fera ce qu’il faut pour que cette allée boisée justifie à nouveau sa qualification de "remarquable".