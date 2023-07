La der’ dans un gobelet

Dans les coulisses de Jeux, une zone a pris les allures d’un parc à conteneurs. "C’est d’ailleurs le BEP qui nous a mis à disposition tout cet équipement", sourit Tanguy Nicolas, responsable infrastructure avec son pote Julien Dury. "On organise directement le tri. On a deux grandes bennes pour déposer les grands sacs PMC", continue le Meuti. Les gobelets de plastique composent le plus gros volume. "C’est la dernière fois qu’on peut encore les utiliser. Ils seront interdits en septembre", annonce Tanguy. Pourquoi ne pas anticiper et donner un bon signal environnemental ? "Passer avec les gobelets réutilisables, c’est une grande première et ça nous a fait un peu peur. Il y a quand même pas mal d’incertitudes sur l’organisation à mettre en place, le coût final…" Ce sera donc pour l’an prochain. Enfin. Les Jeux ont les moyens de montrer le bon exemple. C’est aussi un devoir.