Comme une petite ville à gérer

Plus digitaux dans l’organisation, les Jeux de Meux ont innové dans quelques domaines. "Pour les commandes, l’achat des jetons ou les payements en ligne, on passe par l’équipe et l’application de Comitty", détaille l’organisateur. Les préventes des places ont marché du tonnerre avec 3 000 tickets vendus à l’avance. Et pour la gestion de la consommation sur place, le numérique est également devenu incontournable. "Avec le système de Comitty, on sait prendre les commandes de manière très détaillée, vendre les jetons, proposer un payement par carte ou par Payconiq ou encore avec un QR Code", explique le trésorier. "Mais le cash représente quand même encore deux tiers des opérations. Peut-être que l’an prochain, ce sera l’inverse. Les gens changent leurs habitudes."

Pour la petite équipe de Comitty, ces Jeux intervillages, c’est un très grand test grandeur nature. "Vendredi, on était aussi sur les apéros namurois. Avec les Jeux, c’est en effet un week-end crucial. Et ça tourne vraiment très bien", se réjouit Thomas Farrauto, le jeune créateur de cette appli. Petit stress jeudi soir, pour la soirée des sponsors. "Mais ce n’était pas un problème de notre appli", précise cet ingénieux habitant de Furnaux (Mettet). "Les opérateurs bancaires avaient instauré un plafond pour le nombre d’opérations pour éviter les fraudes", complète Étienne Franquart. "On a donc pu réagir et contacter la banque pour qu’on remonte ce plafond." Avec les Jeux, le ciel est la limite.