Le public… privé du château de Fernelmont et de son donjon, temporairement ou définitivement?

La famille issue de la noblesse française a en effet décidé de mettre cette propriété prestigieuse en vente. Et le bien a récemment trouvé acquéreur. Une famille anversoise s’est en effet portée acquéreuse et le compromis de vente a été signé. La vente définitive devrait être réalisée à l’automne prochain. "Durant cette période transitoire, il a donc été décidé d’arrêter toutes les visites ", confirme M. Guisset, le régisseur du château de Fernelmont depuis un demi-siècle. "Il faut voir quelles seront les intentions des futurs propriétaires. Vont-ils relancer les visites ? En tout ou en partie ? C’est à voir."

Car c’est bien là tout le nœud de l’histoire. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, ce château fernelmontois reste une propriété privée. Mais de l’argent public a aussi été investi, de manière assez importante, pour différents travaux de restauration. Le statut de ce patrimoine historique important permet en effet de solliciter des subsides qui couvrent jusqu’à 95% de la facture des différents chantiers.

"C’est justement lors de l’octroi des subsides que l’autorité publique peut inclure des conditions qui obligent ainsi le propriétaire à, par exemple, ouvrir son domaine au public une ou deux fois par an. On peut aussi demander qu’aucun écran de verdure ou autre ne soit aménagé pour masquer une façade", commente un agent de l’Agence wallonne du Patrimoine.

Le donjon du XIIIe siècle

Mais ces accords négociés s’imposent-t-ils également aux nouveaux propriétaires ? Pas évident d’avoir une réponse claire à cette question.

Pour l’instant, en tout cas, aucune visite ne peut être programmée.

"J’ai assuré des visites pendant trente-deux ans", comptabilise André Delsemme. "Il y avait des demandes assez régulières, tout au long de l’année. La partie la plus attractive et exceptionnelle, c’est évidemment le donjon, dont certaines parties datent du XIIIe siècle. Mais même pour atteindre le donjon, il faut passer par l’allée et les jardins et c’est déjà situé en propriété privée." Si les nouveaux propriétaires veulent profiter d’une quiétude totale et inconditionnelle, cela pourrait marquer en effet l’arrêt pur et simple des visites et de la vie publique du château. "C’est dommage parce que c’est un patrimoine qui nous est commun à nous tous", regrette cet observateur. Reste à voir quelle sera la position de la famille anversoise, future propriétaire des lieux.

Propriété privée oui mais pour l’instant, ce sont les Fernelmontois et tous les amateurs de patrimoine médiéval hors normes qui sont privés de leur château.