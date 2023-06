À quand la boule sur le cochonnet ?

Chemise fleurie, bermuda clair et air canaille, Jean-Luc Dossin donne le ton: ici, on la joue cool. "C’est d’ailleurs ce qui prédomine dans le tournoi. On est là pour s’amuser, on rigole, y a du second degré…" Le Rhisnois et quelques potes ont donc importé cette discipline montagnarde sur la place et les rues pavées du centre du village bruyérois. "Il y a parfois une petite contestation mais c’est la plupart du temps pour des points qui n’ont pas été bien encodés", constate-t-il. Pour le reste, c’est bon enfant. "On a quand même réduit le nombre de tours. Plus ça dure, plus les chopes sont parfois nombreuses et ça peut tendre un peu l’ambiance sur des parties plus disputées." Mais à l’inverse du ciel, l’atmosphère n’était pas orageuse, dimanche après-midi, au cœur de La Bruyère. Une bonne centaine de participants, des rires et des tapes dans le dos amicales dans tous les coins, les esprits n’étaient pas carrés. Mais quel serait l’ultime souhait du président ? "J’aimerais voir une boule qui se poserait carrément sur le cochonnet. C’est techniquement possible. Et là, ce serait tournée générale." Cela s’est peut-être déjà produit mais celui qui a fait ça n’a peut-être rien dit, de peur de devoir régler une trop grosse addition.