La troisième édition du tournoi de cette pétanque pas comme les autres a donc envahi la place du village dès l’après-midi. "Moi, j’évite l’asphalte. Finalement, c’est encore mieux sur le pavé. Il y a encore plus de faux rebonds", témoigne ce compétiteur.

Les pavés de la rue de la place sont familiers à François Ernotte. "Je les connais tous par leur prénom", s’amuse-t-il. "J’habite dans cette rue. Mais la meilleure préparation, c’est encore de ne rien préparer… L’idéal est quand même de jouer dans la descente. La pétanque aux boules carrées a été créée dans les rues de villages de montage, donc…" Avec son pote Quentin Guilmin, le Rhisnois défie les Laforge père et fils au premier tour. C’est aussi un match entre le badminton et le tennis de table. "Dans le ping, la préparation et la précision technique jouent un grand rôle. Ici, c’est juste l’inverse", s’amuse Elie Laforge. "Mais dans les deux disciplines, on peut boire une petite chope avant et après…"

Tirer, c’est impossible

Le cochonnet est lancé tantôt à quatre mètres, tantôt à dix. "Il n’y a pas de limites: on joue sur tous les terrains", préviennent les organisateurs. Ce sont les boules qui décident. Avec parfois, des mouvements bluffants, comme quand ce cube de bois vient quasiment lécher l’anguleux cochonnet.

Ce qui ne fonctionne visiblement pas du tout, c’est la boule piquée, quand la trajectoire prend la forme d’une cloche. "Là, c’est direct dans le caniveau", rigole Quentin. "Ce n’est quasiment pas possible non plus de tirer une autre boule." Alors, ça tire dans tous les sens, tout au long de l’après-midi. Aussi sur la manette de la pompe à bière. "C’est une discipline où il est très important de s’hydrater", révèle sans surprise ce concurrent aux ambitions limitées.

"Un petit conseil pour bien jour ?", intervient Manu Laforge. "Quand on lance la boule, il faut ouvrir la paume de la main vers l’extérieur. C’est l’inverse dans la pétanque classique." Mais c’en est déjà fini pour les conseils de spécialistes. "Vous pouvez tenter d’améliorer la technique mais c’est toujours le hasard qui a le dernier. La preuve, ce sont nos adversaires qui ont gagné", tranche ce bouliste à l’humour bien carré.