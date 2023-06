Pour découvrir cette (in)discipline insolite des boules carrées, il faudra battre ce dimanche le pavé de la place de Rhisnes.

"51 équipes sont déjà inscrites", annonce fièrement Jean-Pierre Dossin, l’un des organisateurs cette troisième édition. 51 : le chiffre rappelle celle boisson anisée du Sud de la France. Ce week-end, le temps sera d’ailleurs provençal. Idéal pour la pratique de ce sport ? "Tous les temps mais aussi tous les terrains conviennent pour les boules carrées", assure-t-on à Rhisnes. "On pourrait quand même estimer qu’un terrain en pente est le plus indiqué. On jouera ainsi sur toute la place mais aussi sur la rue de la place qui descend vers la maison comunale."

La boule carrée est d’ailleurs plus que probablement née sur les terres escarpées de Haute Provence. Elle est arrivée à Rhisnes en 2019, en passant d’abord par Clermont dans l'Entre-Sambre-et-Meuse . "C’est là que j’ai découvert cette pratique amusante, en allant saluer un copain", confesse Jean-Pierre Dossin. Une véritable révélation.

19 victoires consécutives

Dès 14 heures, des dizaines de doublettes vont en effet lancer le cochonet cubique et tenter de lancer le plus près possible les deux boules tout aussi cubiques. "On a soixante paires de boules", dénombre Jean-Pierre Dossin. "Ce sera donc le nombre maximal de joueurs. Et quand tout le monde joue en même temps, il y a parfois des parties qui se croisent. Mais tout se fait toujours dans un super esprit." Tout en rondeur, étonnamment.

D’autant plus qu’on ne joue pas pour une vache en or. Mais plutôt pour des boulettes... cubiques artisanales mitonnées par Michel Tassoul, l’artisan boucher du coin.

Pour la première fois, le grand vainqueur se verra décerner le prestigieux trophée des "Amis des Boules carrées de La Bruyère". "Le trophée sera remis en jeu chaque année sauf s’il est gagné 19 fois de manière consécutive par la même doublette", préviennent les joyeux boulomanes. Les probabilités sont plus grande de faire un "6" au Lotto. Quel panache, ces rois de la carrée!