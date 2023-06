Boules carrées et chapeau rond

Les boules carrées respectent les mêmes règles que celles de la pétanque traditionnelle. On joue en doublette (par paire) et on lance deux boules. Il faut marquer quinze points pour gagner la partie. " On fera trois tours et en fonction des résultats, les meilleurs se qualifieront pour la suite", détaille Jean-Pierre Dossin. Il est encore possible de s’inscrire par téléphone au 0486/212.912 ou par email chez marchal.dossin@gmail.com. Et s’il reste des places, on peut aussi le faire sur la place de Rhisnes dimanche, dès 13 heures. Le tournoi commence à 14 heures. Le rafraîchissement est assuré par le "Bistrot" du village et la petite restauration par la friterie mobile "Chez Lee". Et rien de tel que de la musique live pour que tout tourne rond. L’équipe a donc fait appel à Gérard Jaffrès. Le plus wallon des Bretons ne prendra pas son chapeau rond mais la guitare et les violons pour lancer les chants les plus entraînants.