École d’Emines: une entrée par la place ?

Du côté du MR bruyérois, on voit ces grandes mutations éminoises plutôt d’un bon œil. "Ce sont des grands projets, lancés depuis des années, et qui sont pour la plupart portés par tout le conseil communal", rappelle Laurent Botilde, pour les libéraux. " Pour le hall omnisports, on n’a jamais hésité à faire jouer nos relais aux niveaux supérieurs. Ce sont d’ailleurs deux ministres MR (De Bue et Crucke à l’époque) qui ont signé les documents pour lancer concrètement le projet", insiste-t-on sur les bancs de l’opposition bruyéroise.