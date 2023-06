Centre d’Emines: du cash et du cachet

Mais ce simple retour des billets de banque n’est pas le seul à changer profondément le visage du village d’Emines.

Juste en face du distributeur, le spectaculaire chantier du futur hall sportif entre dans sa phase finale. "L’entreprise effectue actuellement les aménagements extérieurs", décrit l’échevin Thierry Chapelle. "En septembre, on recevra les clés." Les clubs sportifs de l’entité retrouveront donc de nouveaux espaces mais aussi de l’oxygène dans leur calendrier des compétitions. "Ce n’est pas pour tout de suite, mais sur le même site, à l’arrière du complexe sportif, on prévoit toujours bien de construire un nouveau hall de voirie pour donner enfin au service travaux un bâtiment correct et bien structuré", avance l’échevin Luc Frère.

De l’autre côté de la rue, l’école communale d’Emines va aussi connaître une nouvelle vie. Le chantier d’extension se termine. L’équipe pédagogique pourra investir les lieux avant la rentrée. "Aujourd’hui, on compte 250 élèves", situe Christelle Goffaux, la directrice. "On va pouvoir respirer un peu mieux", sourit-elle. "Pour absorber la croissance de population scolaire, on a installé des conteneurs", rappelle Yves Depas. "Mais certains sont déjà là depuis une dizaine d’années. Il était temps que ça bouge…" Sept classes réparties sur deux niveaux, tableaux interactifs, panneaux solaires, pompes à chaleur… L’investissement est important: 1,2 million€. "Mais 88% du montant sont couverts par les subsides", précise le bourgmestre. Tous les sanitaires sont remis à neuf par les ouvriers communaux. La rentrée s’annonce nettement plus confortable à Emines.

La rue de Rhisnes elle-même change aussi de silhouette. A la vingtaine de maisons récemment construites et bientôt habitués, s’ajoutera un imposant immeuble à appartements disposé en "L". En tout, une cinquantaine de nouveaux logements s’annoncent donc. "On doit donc aussi être attentif à la mobilité et d’importants aménagements pour les cyclistes et les piétons sont d’ailleurs prévus dans cette rue", ajoute l’échevine Rachelle Vafidis. "On veut aussi sécuriser la traversée routière de cette zone, probablement en aménageant un plateau avec un revêtement de couleur différente et d’autres dispositifs pour ralentir au maximum la circulation", annonce encore Luc Frère. A l’inverse, le changement de visage du centre d’Emines, lui, il s’accélère.