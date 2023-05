Comptes de La Bruyère: les indicateurs restent au vert, et des éoliennes pourraient bientôt y contribuer

Comme on pouvait s’y attendre, l’opposition MR est loin de partager l’enthousiasme de l’échevin des finances, soulignant, par la voix de son chef de groupe, Laurent Botilde, que, même si l’exercice propre est en boni, ce dont on peut se féliciter, c’est toutefois peu.

Trublion de l’opposition, Thibault Bouvier a dénoncé pour sa part, et avec véhémence, certaines dépenses à l’instar des frais de personnel. Et de citer le chiffre de 25% d’augmentation entre 2019 et 2022. "C’est énorme. On a des dépenses de personnel qui ne sont absolument pas contenues alors que l’effet de l’inflation n’a pas encore frappé."

CPAS: des comptes en boni également

Pour ce qui est des comptes du CPAS, son président Jean-Marc Toussaint (PS) s’est dit relativement satisfait et rassuré parce que, a-t-il rappelé, l’année 2022 a été une année difficile avec les différentes indexations et l’augmentation des coûts énergétiques. "On ne s’en sort pas mal, mais la situation actuelle au niveau du CPAS est un peu inquiétante, car on a vidé nos réserves à cause de la création de cinq nouveaux logements publics dont le coût a été bien plus élevé que celui prévu au départ."

Concrètement, le résultat global se traduit par un boni de 62.834,61 euros et, en ce qui concerne l’exercice propre, par un boni de 15.466,46 euros.

Ici encore, le conseiller Thibault Bouvier a dénoncé des dépenses de fonctionnement qu’il estime disproportionnées. "L’aide sociale globale a diminué, les frais de personnel ont encore augmenté. On est toujours dans la logique 60% pour les frais de fonctionnement et de personnel, 40% pour aider les plus pauvres de la commune. Ça ne va pas."

A la différence des comptes annuels de la Commune, qui ont été votés majorité contre opposition, ceux du CPAS ont été votés à l’unanimité, moins la voix du conseiller Thibault Bouvier qui a voté contre.

Des éoliennes qui peuvent rapporter

Un projet d’implantation de quatre éoliennes, à Meux, a été présenté aux conseillers par les représentants de Luminus. Une démarche assez inhabituelle, selon eux, pour créer un dialogue constructif avec les autorités. Si le projet se réalise, quatre éoliennes pourraient être mises en service en 2026. En fonction de leur hauteur (180 m ou 200 m en pointe de pales), elles pourraient produire entre 33 600 MWh/an et 48 000 MWh/an, soit les besoins en électricité de 9 600 à 13 700 ménages.

Les retombées économiques seraient importantes pour la Commune, puisque Luminus annonce un revenu minimal annuel de 170 000 euros. Pour l’opposition, Laurent Botilde (MR) a rappelé que l’installation des éoliennes relevait ici d’un choix politique, étant donné qu’il s’agit d’un terrain communal. Il reconnaît que ce n’est pas négligeable pour les finances communales mais s’est demandé s’il fallait y sacrifier la santé et la quiétude des habitants.

"Pour notre groupe, à l’heure actuelle, vu l’ensemble des impacts négatifs et sans connaître l’avis des riverains, nous nous positionnons contre le projet".