L’incendie fut rapidement maîtrisé mais "cinq à six mètres de haie étaient déjà totalement carbonisés", indique le commissaire Didier Metens.

À lire aussi | Jambes: un barbecue cause un incendie au 2e étage d’un immeuble, toiture attaquée et évacuation des habitants

À lire aussi | VIDÉO | Un barbecue dégénère à Aiseau-Presles: incendie dans le bois

Il explique que la cause du brasier est à trouver dans un barbecue allumé quelques heures plus tôt, dimanche, par le propriétaire. Au moment de ranger son matériel, il semblerait que la personne ait jeté le reste de charbon, qu’elle pensait éteint, dans un coin de son jardin. Pendant la nuit, les braises se sont réactivées et ont mis le feu à la haie.