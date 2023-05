Vieux tracteurs: les "Zetor", ils adorent

Les engins sont attendus dès 8h30 sur la place de l’église, au cœur du village de Meux. Et ça ne passe pas inaperçu. Ainsi, en 2019 par exemple, quelque 270 vieux tracteurs ont convergé vers le village bruyérois.

Les visiteurs pourront les admirer en statique, sur la place, mais aussi en mouvement, lors de deux défilés à travers les rues du villages programmés vers 10 h 30 et 15 h 30.

Il faut rappeler qu’il n’y aucun droit d’entrée. Le plaisir des spectateurs sera aussi grand que gratuit. Comme chaque année, une marque de tracteur est mise à l’honneur. Cette fois, ce sera au tour des "Zetor". On aura donc l’occasion de découvrir la dizaine de tracteurs de cette marque magnifiquement entretenus par Dominique Debled et Anne-Sophie Dupont, des Isnois très impliqués dans l’organisation de cet attachant rendez-vous. Les plus petits ne seront pas oubliés. Châteaux gonflables, balades à dos d’âne… Il y aura de quoi s’occuper. Et le samedi déjà, la traditionnelle course de tracteurs à pédales sera organisée sur la place du village dès 16 heures. À tous les âges, le tracteur garde son pouvoir… d’attraction.