La Bruyère : un tour de France sous l’eau pour la plongeuse et influenceuse Hélène Adam (photos & vidéos)

"S’il faut veiller à ne pas se déshydrater, le cœur est à plein régime et le corps à l’épreuve. L’eau est un milieu particulier, le seul qui n’est pas naturel pour l’humain. Il modifie votre corps, par la pression. Même quand on ne fait rien, qu’on plonge tranquillement, l’organisme est autant sollicité que lors d’une partie de tennis. Puis, si on se sent léger, on a des kilos de matériel sur le dos, dont les bouteilles d’air enrichi à l’oxygène. Ce ne sont pas des bonbonnes, comme on l’entend souvent. "

"Ça m’a semblé complètement flippant, je devais essayer !"

Cet univers encadré par de nombreuses règles, pour garantir la sécurité et le plaisir de ceux qui s’y immergent, Hélène est tombée dedans par hasard, il y a une dizaine d’années. "Je mangeais dans un restaurant à proximité d’une carrière. Des gens plongeaient et ça m’a semblé complètement… flippant. Il fallait que je le fasse." Hélène a commencé en février, à 3-4 °C, ça ne l’a pas refroidie. Pourtant, elle s’avoue frileuse. Avec une combinaison étanche et une sous-couche, chauffante, ça va mieux. "En plus, en hiver, l’eau est plus claire."

Sensibilisation et découvertes

Hélène fait une centaine de sorties par an. Elle a parcouru le monde: Indonésie, Égypte, Irlande, Mexique, Mayotte, Polynésie ou encore la Zélande, l’endroit le plus équipé au monde. "Il ne faut pas spécialement aller loin. Mon dernier coup de cœur, c’est la petite île d’El Hierro, dans les Canaries, avec sa grande réserve marine sauvage et sa vie en autonomie. J’aurais pu y passer le reste de ma vie."

Mais c’est là que l’idée d’un tour de France, avec des palmes plutôt qu’un vélo, a vu le jour et a séduit: toutes les grandes marques du secteur ont embrayé et sponsorisé l’initiative. "J’ai pris mon mari au mot, un jour à l’apéro. Ce tour de France, nous l’avons d’abord imaginé pour des raisons écologiques. Pour voyager, il faut prendre l’avion. En dissonance avec notre volonté de préserver les océans. Terriblement pollués, malheureusement. Même si certains opérateurs continuent de jeter leurs mégots dans l’eau, leur bureau, j’ose croire que les plongeurs ont conscience, en découvrant tout ce qui est beau, de l’importance de préserver ce monde. Même s’il faut regarder et ne pas toucher, comme en forêt, on ne soulève pas un caillou, car on dérangerait la vie qui se passe en dessous. Puis, il y a ce problème de la pêche industrielle, qui vide les fonds marins. Depuis 2019, je ne mange plus de poisson. "

Outre cette sensibilisation, Hélène vise d’autres objectifs dans ce voyage par étapes. Photos et vidéos sur les réseaux à l’appui. "Je veux montrer qu’on ne plonge pas qu’en mer, via un large éventail de possibilités: lacs de montagne, fosses, carrière… Avec des plongées d’exception à la clé. Ce sera aussi l’occasion de parler d’activités annexes comme l’apnée ou la nage palmée, et de rencontrer des projets inspirants. Par exemple, ce Monsieur qui possède un bateau tout électrique, grâce à des panneaux solaires. Enfin, quand je serai revenue, je me lancerai dans l’écriture d’un livre."

"Maman, influenceuse à plus de 40 ans"

Depuis 6 ans, Hélène Adam est devenue blogueuse, en lançant le site DifferentDive. Sans doute le média francophone sur la plongée le plus lu dans le monde.

À force de plonger au moins une fois par semaine, depuis 11 ans, Hélène Adam a eu beaucoup de choses à raconter et à écrire. Autre passion. Elle qui n’était pas "très réseaux" s’est lancée dans le bain, dès 2017, via le site www.differentdive.com et une page Facebook et Instagram, sous le regard railleur d’un de ses enfants.

"Maman devient influenceuse à plus de 40 ans " Il n’avait pas tort ! "À ma grande surprise, ce blog a eu un succès incroyable, reprend Hélène. Surtout en France, mais aussi au Canada et, plus largement, toute la francophonie. En cinq ans, j’ai eu 2 000 000 de lecteurs." Pas mal pour un loisir de niche !

Il faut dire que sa rédactrice est portée par l’enthousiasme et le respect des visions de chacun. "J’opte pour la bienveillance et une démarche réflexive. Je pense que j’ai amené de la fraîcheur dans le monde très codifié de la plongée en France." Pendant tout un temps, Hélène travaillait comme formatrice en entreprise, le jour, et couchait ses articles sous-marins la nuit.

Vivre et écrire

Le succès au rendez-vous, pour éviter la noyade, elle a laissé tomber son boulot pour se lancer comme indépendante et vivre à fond son envie de liberté aux couleurs du grand Bleu. "Cela m’a même permis de réaliser un autre rêve: celui d’écrire des livres. " Un roman feel-good avec la plongée en filigrane, un manuel de développement personnel, un livre-vitrine de 20 photographes ainsi que Plongée sous-marine: l’essentiel.

Devant des scènes à couper le souffle, Hélène a investi dans du matériel photographique waterproof et procède en autodidacte. Avec de belles prises. ©DifferentDive

"Chaque année, j’ai un stand au salon international de Paris." Avec une file impressionnante de lecteurs pour obtenir une dédicace. "Alors, oui, je suis vraiment devenue influenceuse à plus de 40 ans, sourit Hélène, je fais de la vulgarisation, ça m’a valu d’être critiquée. On disait que je simplifiais trop mais le savoir doit arriver à tout le monde et être distribué généreusement, au-delà des termes trop techniques."

Hélène veut mettre à portée un monde de sensations qui possèdent encore ses mystères et dans lequel on découvre toujours de nouvelles espèces tout en profitant de celles connues. Hélène a dansé avec des dizaines de poissons de toutes les couleurs, des tortues, des otaries, des raies, des requins… "J’ai aussi eu la chance, pendant toute une plongée d’entendre chanter une baleine, à 1,5 km de moi. Mon corps vibrait, c’était incroyable. "

Plus près de chez nous

Si les destinations ne manquent pas, tout près de chez nous, il y a aussi moyen de faire plus que trempette. "Il y a de beaux spots dans la région: les carrières de Vodelée et Vodecée, les barrages de l’Eau d’Heure, Villers-Deux-Églises, la Roche Fontaine pour la profondeur, La Croisette pour voir des silures, Floreffe pour les débutants et les enfants. Puis, Rhisnes qui est spécialisée dans la spéléo." Sans oublier, pas mal de carrières privées.

La barre des 60 mètres

Palier après palier, Hélène s’est formée et est devenue monitrice. "Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on plonge toute l’année en Belgique. C’est un gros secteur, très professionnel et organisé, avec énormément de spots. Il doit y avoir 25 000 plongeurs en Belgique, 300 000 en France. Mais le Covid a détourné certains de cette passion. Il faut dire qu’elle a un coût, pour le matos, l’entretien, mais aussi en temps. Pour une séance d’une heure, on part une demi-journée."

Pour son blog, entre ses impressions, ses conseils et des interviews, Hélène reçoit aussi beaucoup d’équipements, d’accessoires à tester. Elle ne note et ne parle que de ce qui lui a plu. "Le but, c’est d’être sincère." ©DifferentDive

De sa bulle, Hélène ne se lasse pas. " Le sentiment de bien-être est tel que le monde de la surface n’existe plus. Il faut être concentré et centré, garder le contrôle. Puis, le temps est tellement limité, qu’il prend une autre saveur. Il y a deux types d’adeptes, ceux qui plongent pour voir des choses et ceux qui n’ont pas besoin de récifs, qui y vont juste pour les sensations. Moi, je suis plutôt une contemplative. Il y a aussi un dépassement de soi, des peurs à vaincre. " De nombreux hommes – et femmes-grenouilles paniquent dès qu’ils sont dans l’eau mais descendent quand même.

La limite d’Hélène ? La barre des 60 mètres. "Je ne tape pas plus profond. À partir de 40, chaque mètre de plus engendre des conséquences exponentielles sur le corps. La profondeur augmente le risque de narcose, l’ivresse des profondeurs. Un état de bien-être qui amoindrit les capacités cognitives, jusqu’à trente minutes après le retour sur terre. Cette narcose, il faut l’éviter plus que la rechercher. Car si, quand vous êtes en bas, quelque chose vous fait paniquer ou des pensées parasites surviennent, ça peut être dangereux."