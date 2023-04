La Bruyère: douze démissions à la Commission locale de développement rural

Parmi les projets possibles: l’aménagement des cœurs de village de Meux, Villers-lez-Heest et Warisoulx, la transformation du centre culturel d’Emines en un espace polyvalent, la valorisation des marchés et produits locaux, la reconversion de l’ancienne maison communale en une maison multiservices, l’aménagement des quartiers de la gare de Bovesse et de Rhisnes.

L’opposition vote le point. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle approuvera les fiches-projets par la suite, précise Laurent Botilde (chef de groupe MR). Tout dépendra de la situation financière de la Commune.

Le conseiller Thibault Bouvier (MR) s’est plongé dans le dernier rapport de la Commission locale de développement rural. Il y lit un certain découragement parmi les membres, et leur sentiment d’inutilité. Ce qui aurait amené 12 des 30 membres à démissionner. Pour Thibault Bouvier, quand un organe est inutile, il faut le supprimer et arrêter de dire toujours que tout va bien. Un avis que réfute le bourgmestre Depas, soulignant que, même s’il peut y avoir du découragement, il y a quand même du positif.

Un terrain sans acheteur

En 2019, la Commune décidait de financer partiellement la construction de la nouvelle administration communale en vendant plusieurs biens. Parmi ceux-ci, une parcelle de terrain située chaussée de la Gare, à Rhisnes. Cette vente n’a toujours pas été réalisée à ce jour. Le terrain est remis en vente pour la troisième fois. "Si le terrain n’était pas vendu ou s’il n’y avait pas d’amateurs cette fois-ci, on reviendra avec une autre proposition" a précisé le bourgmestre.

Le conseiller Bouvier a rappelé qu’il avait fait à plusieurs reprises, via une société familiale, une offre qui a été écartée par la majorité. Celle-ci préférant, selon ses dires, vendre à n’importe qui, sauf à lui, quitte à vendre moins cher.