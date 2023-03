Chantier de l’E411 : le merlon va-t-il enchanter les proches riverains de Warisoulx et réduire les nuisances?

Elle fait partie du paysage et même du village depuis les années septante. L’E411 borde en effet le village de Warisoulx et dans la rue des Trieux, la distance qui sépare les jardins de l’autoroute se calcule en mètres.

"Nous sommes ici depuis cinq ans", explique Nicolas Legrand, voisin direct de cet axe emprunté certains jours par plus de septante mille véhicules. "C’est l’habitation familiale. On a donc toujours connu cette situation."

Les nuisances sonores n’en sont pas moins élevées pour autant.

"L’autoroute est en effet quasiment dans notre jardin. Et depuis qu’ils ont coupé les arbres et la végétation, sa présence est encore plus flagrante. On voit directement passer les voitures et les camions. Et le soir, on a droit aux phares", souffle ce Warisoulais. "Pour le bruit, cela dépend nettement de l’orientation du vent."

©EdA - Florent Marot

Avec le chantier en cours, il y a donc pas mal d’espoir de voir s’atténuer ces troubles de voisinage.

"Mais on a quand même de sérieux doutes", craint Nicolas Legrand. "Ils sont en train d’aménager le merlon. Mais notre maison, comme celles d’autres voisins, est en surplomb de l’autoroute. Quand on nous dit que cette butte va culminer à quatre mètres, vu d’ici, cela ne représentera plus que deux mètres." Et les riverains craignent que cette digue de terre ne soit finalement trop petite pour jouer efficacement son rôle.

Des plantations sont également prévues. Mais elles auront pour seule ambition de donner une plus belle vue aux proches voisins. "Un mur végétal ne retient pas le bruit", ont en effet rappelé les spécialistes du SPW (services publics de Wallonie). Il faut donc espérer que l’aménagement en cours ne soit pas une nouvelle source de désillusions. Le merlon aurait alors les pouvoirs de l’enchanteur.