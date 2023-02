Moors: "Pas grand-chose à perdre"

Clément Moors a donc accepté la proposition de Meux pour devenir joueur-entraîneur de la P1 la saison prochaine. "Je me sens tellement bien à Meux que je n’ai pas envie de quitter le club, surtout après la confiance que le comité me témoigne, insiste Clem. Le groupe de P1 est terrible et je n’ai pas grand-chose à perdre dans l’histoire. J’aurai carte blanche dans mes choix. Le vivier U19 et même U17 est excellent, il y a énormément de qualité. Et puis je travaillerai avec un super adjoint, Jean-Jacques Favaro. C’est un fidèle au club, pas là pour prendre le poste de T1 à la moindre opportunité. Si ça se passe bien, je suis parti pour du long terme. Comme on s’entraînera le mardi et le jeudi, je garderais aussi ma place dans le vestiaire de D2 (rires). Sérieusement, c’est important, je voulais rester avec eux. J’ai également eu des garanties sur l’équipe. J’ai des joueurs que je veux garder et le comité m’a assuré qu’il ferait le nécessaire pour les conserver. Des garçons comme Delcoprs ou Van Vyve seront courtisés mais on va essayer qu’ils restent." Clément aurait pu rejoindre Perwez, Walhain ou même Rebecq. Mais attaché à ses couleurs, c’est en Vert qu’il écrira une nouvelle page de sa carrière, tout en restant sur le terrain, là où il se sent encore d’attaque pour planter des goals.