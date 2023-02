Pignolet: "Je suis bien aidé par le bloc"

Max sent aussi que l’équipe ne doute pas malgré l’absence du gardien numéro 1. "Meux ne concède pas beaucoup d’occasions, je suis bien aidé par un bon bloc, explique le portier de 24 ans. Mais je suis là pour soulager l’équipe, notamment sur les ballons aériens ou dans les moments plus difficiles. Comme en première mi-temps à Dison, j’ai un face-à-face et je le gagne. La défense a confiance, si ça passe une fois, ce n’est pas d’office goal (rires). Je me sens considéré comme un joueur du noyau D2 et l’équipe ne change pas sa manière de jouer. Encore hier (lisez dimanche), sur un terrain un peu compliqué, la balle revenait souvent vers moi, preuve qu’on n’hésite pas à me faire participer au jeu. La force de Meux, c’est que les gars qui rentrent suite aux blessures ou suspensions répondent présents. Pour le gardien, c’était encore un gros point d’interrogation, surtout que Kenny est un des meilleurs de la série. Je suis encore loin de son niveau mais je pense que le doute est levé. Avec Kenny ou moi dans les buts, Meux n’a pris qu’un but en 2023."

Maxime doit rencontrer le comité des Verts ce mardi ou ce jeudi. Ces trois matchs en D2 vont-ils redistribuer les cartes ? "Comme chaque année, c’est le dilemme, répond sincèrement le gardien. Meux est le seul club qui peut proposer la P1 et la D2. Si je vais ailleurs, c’est pour une place de titulaire dans une équipe A. Si je reste à Meux, c’est pour jouer en B et dépanner en D2. D’un autre côté, Kenny prend aussi de l’âge et il faut penser à l’avenir. Franchement, je n’ai pas encore tranché. J’ai quelques propositions, sans plus. Je vais réfléchir même si les clubs veulent être fixés de plus en plus tôt."