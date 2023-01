Warisoulx : rallye, conférences, expositions, la photo à l’honneur durant 2 week-ends de fête

Cette année, au lieu d’organiser simplement une exposition, comme ce fut le cas précédemment, les responsables du club ont décidé de mettre sur pied une fête en l’honneur de la photographie. "Le projet est né au départ d’une conversation que j’ai eue lors de la dernière exposition du club photo, en février 2022, explique Yves Debuisson. On s’est posé la question de savoir pourquoi tant de travail, depuis la conception de l’exposition, jusqu’à sa mise en œuvre, pour juste un week-end. Différentes idées ont germé dont une: organiser le passage des enfants des écoles primaires de l’entité de La Bruyère dans les couloirs de l’exposition."

Poursuivant plus loin leur réflexion, les organisateurs ont donc choisi de ne plus limiter leur exposition à un week-end, mais bien à deux, et de l’ouvrir, durant la semaine, aux élèves de 5e et de 6e années du primaire.

Praticiens et grand public

Comme l’explique encore Yves Debuisson, le premier week-end, à savoir celui des 28 et 29 janvier, sera réservé aux amateurs praticiens de la photographie. Le second, les 4 et 5 février, sera accessible au grand public qui pourra découvrir, comme lors des années précédentes, une exposition de photos réalisées par les membres du club.

Quant au programme du premier week-end, il s’articulera autour d’un rallye photo accessible aux ados et aux adultes. Sept photos (une par village de l’entité) devront être réalisées le samedi. Les meilleures, sélectionnées par un jury composé de professionnels de la photo, auront les honneurs des cimaises lors de l’exposition publique. Le reste du week-end verra également plusieurs conférences animées par différents professionnels, pour ne citer qu’un photographe et un archéologue-préhistorien. Ceux-ci aborderont des thèmes aussi variés que "La photo au drone", "La photo comme outil des Odonates", "La photo, mais c’est très simple" ou encore "Vivre (de) sa passion".

L’ouverture de l’exposition annuelle au public aura lieu le samedi 4 février à 14 h. Le vernissage et la remise des prix du rallye photo sont prévus à 19 h. Le dimanche, l’exposition sera encore accessible de 10h à 19 h. On signalera enfin que cette première fête de la photo mettra à l’honneur les œuvres du photographe animalier Alain Thimmesch.

Salle "Les Bons Amis" 11, rue de Warisoulx. Infos et inscriptions aux conférences: 0479 97 09 98 – yvesdebuisson@gmail.com