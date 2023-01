Mais en 2024, ça va changer, comme cela a été annoncé ce vendredi soir lors des vœux de la section locale.

Ne dites donc plus MR mais bien EPV, comme "Ensemble Pour Vous". On y ajoute également actuellement un petit "7". "Comme les sept entités de la commune auxquels on veut porter la même attention", souligne Murielle Gilles, la présidente de la section bruyéroise du MR.

Un changement de nom, en politique, ce n’est jamais anodin. "Nous avons eu un débat en interne", souligne Laurent Botilde, chef de file au conseil communal. "Il y avait aussi d’autres propositions de noms. Et puis, certains étaient très attachés à l’appellation MR. Mais en choisissant EPV, on veut montrer qu’on cherche à se rapprocher encore plus du citoyen sans renier pour autant le programme libéral."

Pour revenir au pouvoir

"Ensemble Pour Vous", c’est aussi le credo choisi par les libéraux à Eghezée mais aussi à Bièvre, commune du ministre David Clarinval.

Ce changement de dénomination ne constitue pas un premier pas pour lancer une liste d’ouverture. Il est d’ailleurs prévu que les candidats qui seront élus à la commune ou au CPAS devront impérativement opter pour un apparentement MR.

Avec ce petit coup de projecteur en période de vœux, les libéraux bruyérois donnent déjà le coup d’envoi de la campagne des élections communales du 13 octobre 2024. L’ambition est bien évidemment de revenir au pouvoir, après la claque de 2018. "Oui, on est prêt à réintégrer une majorité, mais on ne bradera pas non plus nos valeurs. Ce ne sera pas à n’importe quel prix", insiste Laurent Botilde.

Il est encore trop tôt pour dresser la liste complète des candidats. "Mais on n’aura pas de soucis à présenter une formation complète", assure Murielle Gilles, conseillère au CPAS. "Il y a beaucoup de personnes très motivées qui nous rejoignent. Et la toute grande majorité des élus de 2018 ont déjà fait part de leur intention de continuer."

Basculée dans l’opposition par la triple alliance PS-D&B-Écolo, la formation libérale sait également très bien qu’il faudra combiner avec un ou plusieurs partenaires.

Et des élections, ça se gagne aussi en coulisses, bien avant le jour du vote. "On n’a pas d’exclusive, on discute avec tout le monde", assure Laurent Botilde qui mènera plus que probablement cette future liste… EPV.