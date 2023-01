« Tout le monde est au taquet »

L’année 2023 a mieux débuté pour "Jona", titulaire à Rebecq. "Le coach a maintenu son 4-1-4-1 et m’a positionné dans un rôle de numéro 8 entre Ciryl (Rosy) et Antoine (Palate), détaille le joueur formé au PSG. Une place qui me convient bien car cela ne change pas grand-chose dans la construction du jeu. Je joue par contre un peu plus haut quand on n’a pas le ballon pour justement essayer de le récupérer un cran plus haut. Ça fonctionne plutôt pas mal."

Avec ou sans "Jona" dans le onze, les Verts n’ont plus perdu en championnat depuis le 5 novembre et la défaite contre Namur. "Les conditions n’étaient pas simples à Rebecq, surtout face à une très belle équipe, mais on a assuré, ajoute Jonathan. Notre première mi-temps était quasiment parfaite. On devait mener plus largement au repos. On a logiquement un peu souffert en deuxième mais une fois le break assuré, on a pu vivre une fin de match assez tranquille. On continue la belle série et on va tout faire pour enchaîner contre les deux premiers (Verlaine et Warnant). On est revenu au pied du podium, on sent que le groupe a faim. On retrouve le Meux confiant et solide de la saison dernière."

« Au moins, on a gardé la forme »

La mini-trêve imposée par une reprise précoce en janvier n’a donc pas perturbé le vestiaire meutois. Que du contraire. "Au moins, on est resté dans le bon rythme de fin 2022, confirme le joueur de 36 ans, toujours aussi motivé. Pas besoin de recommencer une préparation, tout le monde est revenu en forme, au taquet. On sent vraiment la volonté du groupe de sortir un gros deuxième tour. Et de mon côté, je n’aime pas les grosses coupures, ça permet de garder la forme." Et de répondre présent, comme à Rebecq, quand le coach a besoin de son médian.