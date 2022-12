Meux (D2) : 3 matchs pour Paquet qui ira en appel

Exclu à Jette il y a dix jours, Johan Paquet a reçu des nouvelles du comité sportif. Ce dernier lui propose trois matchs de suspension. Sanction que l’attaquant meutois n’accepte pas. Il ira en appel ce jeudi. " Dans son rapport, l’arbitre indique que j’ai donné un coup volontaire sans occasionner de blessure , explique Johan. J’irai me défendre car ce n’est pas tout à fait ça. En réalité, j’ai subi une grosse faute en allant au duel. Au sol, j’ai tapé du pied de douleur et j’ai touché le joueur de Jette . Je n’avais aucune intention de le blesser. Je n’ai pas d’image pour m’aider à plaider ma cause. On verra jeudi . "