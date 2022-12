Petit caillou dans la chaussure… gauche des Meutois avant d’accueillir un des gros morceaux de la série: Bryan Sleeuwaert est suspendu et Justin Gaux, son remplaçant potentiel, souvent aligné un cran plus haut dans le couloir gauche, doit renoncer en raison d’une blessure au mollet. Laurent Gomez changera-t-il de système de jeu ou donnera-t-il une première fois sa chance à Clément Mazy ? "Je dois encore y réfléchir", répond le coach meutois. Mais il a préféré ne pas envoyer son jeune back gauche en P1 vendredi soir. Un signe, peut-être. "Clément évolue à cette place depuis le début du championnat en P1, explique le coach. C’est un droitier mais déjà quand il évoluait chez les jeunes à Charleroi, il jouait plus souvent côté gauche. Il grandit dans son jeu et on voit qu’il est en train de franchir un palier. Déjà avant les forfaits de Bryan et Justin, cela me trottait dans la tête de le reprendre. "

Dans le onze ou sur le banc, Clément est prêt. Lui aussi sent qu’il monte en puissance depuis la saison dernière. "Même si j’ai très peu joué, je sors d’une première année d’apprentissage très bénéfique à tous les niveaux, explique l’ancien carolo. J’ai beaucoup appris en m’entraînant avec la D2 et en regardant les matchs. Ce n’est pas toujours simple de passer des jeunes au foot adultes, il faut un certain temps pour s’acclimater. Mais depuis quelques mois, j’ai pris confiance en jouant beaucoup en P1. Je me sens vraiment de mieux en mieux dans le groupe D2 (NDLR: il suffit de le voir frapper le tambour dans le vestiaire lors des soirs de victoire). Si le coach fait appel à moi, je répondrai présent." Comme il l’avait très bien fait la saison passée en montant au jeu à la pause, face à Givry, suite à la blessure d’Axel Rouffignon.

« Quoiqu’il arrive, on souffrira »

En face, Mohamed Bouhmidi, coach de la RUTB, sait ô combien ce genre de déplacement est compliqué à négocier. "Il y a des déplacements comme cela sur une saison où on sait que quoiqu’il arrive, on souffrira. Le match de ce soir coche cette case ! (rires). On va se retrouver face à un bloc très compact et une équipe au physique impressionnant. Ce sera une rencontre très engagée dans laquelle on devra principalement se méfier des phases arrêtées, qui sont, à quasi chaque match pour Meux, synonymes d’au moins un but."