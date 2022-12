Lecomte déjà opéré à Meux

Touché au mollet samedi lors de la victoire au Racing Jette, Justin Gaux ne s’est pas entraîné mardi. Il a remplacé la séance par de la musculation en salle. " Mais il est optimiste pour le reste de la semaine , glisse son coach Laurent Gomez. Ça devrait être bon pour samedi contre Tubize. C’est la seule petite incertitude ". Bryan Sleeuwaert est suspendu mais Jonathan Coquelle (revenu de la Coupe du monde de Teqball) et Ciryl Rosy (suspendu) reviennent dans le groupe meutis. Exclu le week-end dernier (rouge directe), Johan Paquet n’a pas encore reçu de proposition du comité sportif et peut donc jouer. Le malchanceux Adelin Lecomte s’est fait opérer du ménisque lundi, un peu plus vite que prévu. Si tout se passe bien, il devrait reprendre avec le groupe après la trêve hivernale.