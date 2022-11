Meux sans Rosy et Coquelle

Retenu par la Coupe du monde de Teqball toute cette semaine (voir ci-contre), Jonathan Coquelle ne jouera pas samedi à Jette. Ciryl Rosy non plus. L’ancien médian de Rebecq est suspendu. Malade mardi, Cyril Van Hyfte a fait l’impasse sur l’entraînement. Clément Moors (mollet) également. Mais l’attaquant espère reprendre ce jeudi. Lui aussi forfait samedi dernier, Gilles Kinif (adducteurs) a fait une partie de la séance de mardi et à bon espoir d’être sélectionnable pour ce week-end. Lecomte, A. Baudoin et Deli Bajraktari restent indisponibles. Ce dernier va prochainement reprendre le chemin des entraînements.