Arbitre: Theunis.

Cartes jaunes: Kombi, Paquet, Rosy, Zeroual.

Carte rouge: Kombi (83e).

Buts: Marion (1-0, 8e), Paquet (2-0, 47e ; 3-0, 58e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate (86e Farikou), Paquet, Smal, Rosy (78e Coquelle), Rouffignon, Marion (78e Dear. Bajraktari), Gaux (63e Baudoin).

GANSHOREN: Suederick, Zaânan, Tchoutang (60e Famo), Nendaka, Kambala, Kombi, Van Landschoot, Zeroual, Dassy (60e Bah), Millet, Scholl.

Un score large et une victoire sans appel, c’est ce que Meux cherchait depuis le début de la saison. C’est désormais chose faite face à Ganshoren qui, malgré sa victoire le week-end dernier, a sombré mentalement rue Janquart. Les Meutis se sont d’abord facilités la tâche en ouvrant le score très rapidement: sur une longue rentrée en touche de Smal, le cuir était dévié par Van Hyfte, puis Gaux pour atterrir dans les pieds de Marion qui ne se faisait pas prier dans le petit rectangle (8e). Un avantage qui n’a pas pour autant donner des ailes aux hommes de Laurent Gomez. Comme face à Namur après avoir pris les devants, ils ont cédé la possession à leur adversaire sans raison. "Nous n’étions pas à l’aise, commentait le coach. Tant offensivement que défensivement, nous n’osions pas prendre de risque de peur d’être, par exemple, pris dans le dos si nous pressions trop haut. Nous perdions également trop vite le ballon et nous étions trop loin les uns des autres." Les Bruxellois n’ont pas pour autant profiter de ce laisser-aller. Ils n’ont d’ailleurs pas inquiété une seule fois Paulus si ce n’est sur un corner où le pied de Nendaka passait en dessous du ballon.

Le coup de gueule à la pause du coach de Ganshoren, Michel Delph, n’a pas transfiguré ses hommes au retour des vestiaires. Pire même, ils ont concédé le break dans la foulée des œuvres de Paquet: l’ailier surprenait Suederick par un centre puissant qui frappait le poteau et secouait les filets. "Ce 2e but nous libère. Nous osons enfin jouer. Ça circule et chacun se fait plaisir. Nous avons retrouvé la réussite qui nous faisait tant défaut", ajoutait Laurent Gomez.

Les Verts ont ensuite déroulé. Paquet, bien lancé en profondeur par une déviation de la tête de Rosy, remportait son face-à-face avec le gardien (58e). Un but qui enfonçait un peu plus les Bruxellois, totalement démobilisé. Ils n’ont d’ailleurs cadré qu’à une seule reprise sur coup franc. Meux aurait pu alourdir le score s’il s’était montré plus précis en reconversion et sans, aussi, un arrêt magistral de Suederick sur une frappe de Smal (90e). "Ce qui m’a vraiment fait plaisir, c’est que même à 3-0, je voyais les joueurs faire les efforts nécessaires pour se replacer dans le bloc. C’est une belle victoire, acquise avec beaucoup de sérieux, mais si tous les maux ne sont pas pour autant encore derrière nous. " C’est en tout cas rassurant pour la suite.