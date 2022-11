Baudoin toujours prêt à rendre service

Question détermination, l’exemple à suivre, même s’il joue très peu en D2 cette saison, c’est Gauthier Baudoin. "Mon pitbull" comme aime le répéter un fidèle supporter des Verts. Et c’est vrai que s’il y en a bien un qui ne lâche jamais rien, c’est le jeune kiné de 26 ans, content de retrouver sa place dans la sélection. "Je sors de quelques bonnes prestations dans le milieu du jeu avec la P1, explique Gauthier. Niveau rythme, je me sens bien. Je sais qu’il y a des absents mais c’est une belle opportunité à saisir. Je m’entends super bien avec tout le monde dans le groupe et ils sont contents de me revoir avec eux."

Pas encore de titularisation

Titulaire à dix reprises la saison dernière, Gauthier n’a pas encore commencé un match avec la D2 depuis le mois d’août. Son envie et son dynamisme pourraient pourtant donner l’impulsion à une équipe un peu dans le dur ces derniers temps. "Je suis monté quelques fois et j’essaye toujours de donner le maximum. On verra combien de temps je jouerai demain (lisez samedi) mais j’ai vraiment envie d’aider l’équipe à renouer avec la victoire."

Pour Gauthier, sa polyvalence est une arme à double tranchant. "La saison passée, j’ai joué à six places différentes, détaille-t-il. Je peux dépanner partout. Le fait de ne pas avoir une place bien fixe n’aide pas le coach quand il doit faire un choix. Mais c’est comme ça, je ne suis pas là pour me plaindre, surtout qu’il y a plus de concurrence cette année. Je me sens toujours aussi bien dans ce club et cette équipe. Mon but est d’être titulaire en D2 mais ça passe par le terrain."

Si la saison est plus compliquée, comme tous les Meutis, Gauthier a vécu le déplacement à Saint-Trond comme une consécration. "C’est mon plus beau souvenir depuis que je joue au foot, insiste le médian. Surtout que j’ai pu monter au jeu. Tout le club méritait cette récompense pour le travail accompli depuis des années. J’avais plein d’amis dans le stade et avec ces milliers de supporters de Meux, j’ai vraiment profité."