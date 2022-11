Cartes jaunes: Angiulli, Sleeuwaert, Gaux.

Buts: Julin (0-1, 40e), Smal (1-1 pen., 57e).

MEUX: Paulus, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Smal, Coquelle, Palate, Gaux, Rosy, Marion (59e Paquet), Kinif (39e Moors).

WAREMME: Lemire, Merchie, Lapierre, Saint-Mard, Rihon, Angiulli, Laruelle, Dichiara (73e Gueye), Deflandre, Lucania (66e Bourard), Julin (89e Étienne).

Retour sur terre compliqué pour les Meutois, incapables de battre la lanterne rouge qui n’a encore gagné qu’un match jusqu’ici. "Et qu’on ne vienne pas parler de la débauche d’énergie à Saint-Trond comme excuse, prévient le capitaine Antoine Boreux. Ce n’est pas parce que tu as joué mercredi que tu rates une passe à 5 mètres. On se sentait plus fort que Waremme mais on ne l’a pas montré."

Si les intentions meutoises étaient bonnes en début de match, dans la pratique, c’était bien différent. "Ça manquait de tempo et de dynamisme, confirme Laurent Gomez qui avait relancé sa défense à trois et titularisé Coquelle, Palate et Rosy ensemble, comme au Stayen. Je savais que Waremme allait évoluer avec un bloc compact et beaucoup de cœur. Il aurait fallu les faire bouger plus vite et faire plus des courses d’infiltration."

Gauthier Smal s’offrait rapidement la première occasion mais son envoi manquait de puissance pour battre Lemire. Si Julin se créait aussi une opportunité, Waremme pensait d’abord à défendre en gardant un bloc bien compact. Malgré quelques corners de Gaux, Van Hyfte et les siens ne trouvaient pas la clé pour déverrouiller le dispositif mis en place par Henri Verjans. "On est venu avec nos armes et notre grinta, insiste le coach liégeois. On est bien payé au repos, c’est vrai, grâce au cadeau du gardien." Juste avant la mi-temps, sur un service en retrait de Sleeuwaert, Paulus chipotait au lieu de dégager, la balle rebondissait sur Boreux et Julin, tout seul, n’avait plus qu’à marquer. "À la pause, j’ai quand même mis mes joueurs devant leurs responsabilités, ajoute Laurent Gomez. O n parle toujours en bien de Meux mais cette solidarité, elle doit aussi se voir dans les moments difficiles. Elle est apparue, mais pas suffisamment."

Un penalty un peu sorti de nulle part pour une faute de Saint-Mard sur Marion permettait aux Meutis d’égaliser, par Smal, à la 57e. Les Verts tentaient de mettre un semblant de pression, sans vraiment inquiéter le jeune Florian Lemire. Le plus bel arrêt de la deuxième mi-temps était d’ailleurs à mettre à l’actif de Paulus qui gagnait son duel face à Julin. "Je pense que sans ce peno, on peut encore jouer une heure sans marquer ", conclut le capitaine.