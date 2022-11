La Bruyère: le Centre rural fête 50 ans d’activité

En 1982, alors que la structure souhaite s’agrandir en s’unissant à des clubs de jeunes voisins, les démarches sont infructueuses et le décret est abandonné. Heureusement, grâce au nombre important d’activités proposées et à leur qualité, un nouveau type d’agrément est octroyé. Le Centre rural devient ainsi une Maison de Jeunes.

En 1998, un an après le départ de la coordinatrice Marie-Claude Calot, le Centre rural de Bovesse, Saint-Denis et Les Isnes prend fin et une nouvelle structure naît autour des sept villages de La Bruyère. La mission principale du Centre Rural de La Bruyère – Maison de Jeunes (CRLB MJ) ? Prôner l’animation socioculturelle. Cette nouvelle ère marque l’entrée de Didier Leroy à la coordination, qui restera en poste jusqu’en 2010. Khalid Tory lui succédera pendant un an, avant de céder sa place à Emmanuel Gérard, jusqu’en 2020.

Des activités à la pelle

Aujourd’hui, le CRLB MJ est coordonné par Caroline Toussaint, aidée par une équipe d’animateurs motivés (Justine, Apolline, Louise, Arnaud et Cyril) et de nombreux bénévoles qui gèrent les différentes activités, principalement destinées à la jeunesse locale.

"La difficulté, à présent, est de nous éloigner de notre ancienne image festive de club de jeunes, confie Caroline. Une Maison de Jeunes, c’est avant tout un endroit qui propose des activités et des projets organisés par des employés." Parmi les activités historiques, on notera les groupes de théâtre, qui ont vu le jour en 1972, mais aussi de danse, les ateliers créatifs ou encore les plaines, qui sont arrivées en 1974. Se sont ajoutés, au fil des années, les ateliers de chant, de couture, de yoga et d’écriture.

Le CRLB MJ accorde aussi une grande importance aux actions citoyennes: projet Hiver solidaire (récolte de vivres, de boîtes à chaussures, distribution de cougnous aux 3x20 de Rhisnes et Bovesse), Point Relais Sida, conseil communal des enfants, petits-déjeuners Oxfam, Goodplanet Challenge, La Fureur de lire…

La MJ se veut un lieu d’accueil pour tous les jeunes de la région, notamment durant les vacances, au travers de stages ou de journées d’encadrement. Elle organise également des animations collectives extérieures, comme des voyages au ski, en Roumanie ou à Prague. Elle laisse une grande place à la créativité et la culture, que ce soit avec son Week-end culturel annuel ou la participation de certains jeunes à un spectacle sur la scène de l’Opéra Royal de Wallonie.

"Sur l’année, ces activités fidélisent environ 1000 personnes, indiquent Caroline Toussaint et son équipe. Bien souvent, ces participants reviennent d’année en année. Un peu comme dans les mouvements de jeunesse, ils passent d’un groupe à l’autre et évoluent à nos côtés."