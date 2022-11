Nous sommes aux débuts de la Première Guerre mondiale. La Belgique résiste comme elle peut mais grâce à certaines avancées technologiques, elle dispose aussi d’armes et de techniques qui pourraient faire la différence. On souffle ainsi à l’oreille du Roi Albert 1er l’idée de créer un corps d’élite, prêt à foncer à travers les lignes ennemies, à bord de leurs "autos-canons-matrailleuses", les fameuses ACM. 324 hommes formeront cette brigade hors du commun. On y trouve des aventuriers, des sportifs, des étudiants et même un Liégeois champion de lutte à Buenos Aires… Parmi eux, il y a pas mal d’aristocrates et de grands bourgeois, les rares qui, à cette époque, savent conduire une voiture.

Mais ces voitures blindées ne sont guère utiles sur le front belge, dans cette guerre de position. En 1915, c’est le véritable début de l’aventure. Les ACM sont sollicitées pour aller épauler l’armée du Tsar, sur le front russe, contre les combattants austro-hongrois. Le 6 décembre 1915, le Tsar, lors d’une revue des troupes, veut voir de lui-même l’intérieur d’un auto-canon. Il monte sur le garde-boue et… "Il y a eu un petit scandale", témoignera plus tard le vétéran Fernand Houbiers. "Notre camarade Volclaert, un Ostendais, s’est permis de prendre le Tsar par les fesses pour le pousser." Mais on ne touche pas le Tsar. Les généraux sautent sur l’indélicat pendant que Nicolas II "rigole comme un fou".

Ces soldats belges se batteront aux côtés de l’armée russe et gagneront le respect des cosaques. Ils connaîtront la grande agitation de la Révolution de 1917. Ils quitteront le territoire par l’Est, croiseront des chameaux et, en Chine, monteront dans un train "construit à Charleroi". Ils traverseront le Pacifique avant de terminer par un incroyable tour d’honneur de cinq semaines à travers les États-Unis. Ils connaîtront la boue, le froid, la violence des combats mais aussi la mort. Quinze d’entre eux y perdront la vie, quarante seront sérieusement blessés.

Cette histoire ne mérite pas d’être oubliée. C’est aussi ce que ce sont dits le producteur rhisnois Thierry Zamparutti, la journaliste-réalisatrice Françoise Lempereur et le talentueux vidéaste namurois Xavier Istasse. Le documentaire "Soldats belges dans l’armée du Tsar" passionnera le plus grand nombre. Même et surtout ceux qui n’aiment pas la guerre.