Pour Meux, c’est l’apothéose

Pour Clem, ce match à Charleroi reste dans le Top 3 de ses souvenirs footbalistiques. "Ici, on va jouer devant plus de 1 000 supporters de notre club, c’est un truc de fou ! Au fond de moi, j’ai le petit espoir de réaliser l’exploit, comme Rebecq l’avait réussi contre le Cercle. Mais la différence, c’est que Saint-Trond, 7e de Pro League, est bien plus costaud que le Bruges d’il y a trois ans. Qui sait, si tous les ingrédients sont réunis et que l’adversaire nous snobe ?"

Éclaircie dans la grisaille

Comme l’ensemble du vestiaire meutois, Clément reconnaît que l’atmosphère est assez lourde pour le moment. Cette parenthèse en Coupe doit servir de bouffée d’oxygène. "Par rapport aux saisons précédentes, on est dans le doute. Ce moment ensemble, en communion avec nos supporters, va peut-être nous relancer. En novembre, c’est parfois moins motivant de venir s’entraîner, il fait froid et noir très tôt. Ici, c’est l’éclaircie dans la grisaille, du bonheur à l’état pur."

Pour cette grande première contre des pros, le jeune défenseur Axel Rouffignon sent l’excitation monter. "Je ne suis pas stressé, j’ai vraiment hâte d’être mercredi soir. Je connais un peu St-Trond, sans plus. On a regardé une partie de leur dernier match samedi avant le derby contre Namur. Je ne sais pas qui sera dans mon couloir, mais je donnerai tout."

« 1 000, c’est énorme ! »

Ancien pro au Standard, à Mons ou à Ostende, Laurent Gomez n’a jamais joué avec une équipe première dans ce qu’on appelait l’enfer du Stayen. "Mais avec les U21 du Standard ou l’équipe nationale, bien", souligne le coach meutois, lui aussi scotché par l’engouement des supporters. "1 000 Meutois, c’est juste énorme, confirme-t-il. Personne ne s’attendait à ça. Cela reflète les années de travail d’un club qui n’a jamais fait de vagues." Pour le T1, ce match tombe plutôt bien. "Après la défaite contre Namur, on va pouvoir s’oxygéner un peu, profiter sans complexe et communier avec nos supporters. J’espère voir cette solidarité typique de chez nous qu’on ne retrouve plus toujours depuis le début de saison. On va souffrir mais on doit prendre plaisir à souffrir pour sortir fiers de cette rencontre. Je ne lancerai évidemment pas onze joueurs sur la pelouse sans consigne, j’ai reçu un rapport de notre adversaire et je présenterai leur animation à mes joueurs. Mais très honnêtement, plaisir et valeur du club seront les maîtres mots de cette soirée historique." Et advienne que pourra, quitte à ce que tout un village tombe dans les pommes… trudonnaires.